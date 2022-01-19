PR-директор Волочковой о скандале в самолете: «Она трезвая не летает»

Артистка устроила скандал на борту авиалайнера после просьбы бортпроводника надеть спущенную маску на лицо.

Анастасия Волочкова, оказавшаяся в отделе полиции из-за скандала на борту самолета, страдает аэрофобией и потому не летает трезвая. Об этом Газете.ру рассказала PR-директор балерины Светлана Герасимова.

«Она трезвая не летает, потому что боится», — прокомментировала ситуацию представитель звезды.

Волочкова опубликовала в своем Instagram видео разговора со стюардом, на котором маска на ее лице действительно спущена с носа. Звезда сидела на полу и общалась с ребенком, когда к ней, судя по всему, уже не в первый раз подошел бортпроводник и попросил надеть маску и не нарушать правила поведения в самолете. В ответ на это Волочкова попросила стюарда успокоиться самому и покрутила пальцем у виска, показав на видео, что маска номинально у нее на лице.

Стюард также предупреждал Волочкову, что он в праве обратиться в полицию из-за ее поведения. В результате в «Шереметьево» балерину и ее возлюбленного действительно встретили правоохранители. Они сопроводили пару в отдел, где на Волочкову был составлен административный протокол.

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал ситуацию, отметив, что известные люди должны соблюдать закон и подавать пример в столь непростое пандемийное время. Однако балерина, судя по всему, живет по законам шоу-бизнеса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкову могут посадить на 15 суток из-за скандала в самолете.