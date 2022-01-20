Найден сын Абдулова, чье фото актер хранил в потайном кармане: «Похож»

Поиски внебрачного ребенка организовали родственники актера.

Найден сын покойного Александра Абдулова, его младенческое фото актер хранил в потайном кармане белого пиджака. Тайна вскрылась, когда легендарный предмет гардероба — в одежде от Armani Абдулов снялся в фильме «Гений» — достали из шкафа, хранившегося долгие годы у матери знаменитости.

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«Саша, это твой сын. Оля», — гласит лаконичный текст на обороте.

Поиск инициировала вдова старшего брата артиста, Альбина Абдулова месяц назад обратилась в «Комсомольскую правду», газета опубликовала призыв родственников с просьбой откликнутся тех, кто знает таинственного мальчика.

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При жизни Абдулова считали заядлым сердцеедом и ловеласом. У него были толпы поклонниц, женщины любили его за лучезарную улыбку и невероятную харизму. Самый долгий его брак — с актрисой Ириной Алферовой, их считали одной из самых красивых пар в Советском Союзе. В браке они прожили 17 лет, но наследниками кинопара так и не обзавелась: Ксения Алферова — приемная дочь Абдулова.

До настоящего момента было известно лишь об одной официальной дочери любимца советских женщин — Евгении от брака с Юлией Мешиной. Девочке не было и года, когда ее звездный отец умер от рака легких на 55-м году жизни.

Родные и близкие актера отмечали, что Александр был скрытным человеком и не делился фактами личной жизни. Однако во время игры в казино — Абдулов слыл азартным человеком — он поинтересовался у коллег, есть ли у них сыновья. Его ответ вспоминает актер Марк Горонок.

«Александр Гаврилович стал рассказывать про то, что у него сын есть, но что он его ни разу не видел. Он попросил моего совета, мол, что делать, встретиться с пацаном или нет. Я скептически отнесся, сказал тогда, что, возможно, пацан и не его, что вся страна мечтает родить ему ребенка. После этого он достал из портмоне то самое фото мальчика, которое я теперь, спустя годы, увидел в вашей газете. Я взял снимок в руки и честно сказал первое, что пришло в голову: „похож“. Видно было, что Александр Гаврилович переживает из-за всей этой ситуации, что она его гложет», — слова коллеги по цеху приводит сайт KP.RU.

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После призыва откликнуться в «Комсомольскую правду» стали поступать письма, однако на просьбу прислать дополнительные фото в подтверждение новоявленные дети знаменитости пропадали. 13 января поступило новое письмо, с другими прикрепленными изображениями объявленного в розыск малыша:

«На фото — это я».

Загадочный мальчик — тезка Абдулова. В предъявленном свидетельстве о рождении значится, что зовут его Александр Александрович Коваль, родился он 20 июля 1987 года. В графе отец стоит прочерк.

34-летний мужчина рассказал журналистам, что не представлял, что может быть как-то связан с Абдуловым: родился он в Казахстане, был единственным сыном, а воспитывала его одна мама — Ольга Коваль, так и не вышедшая замуж.

«Про отца я, конечно, ее спрашивал, когда был еще ребенком. Мама даже имени его не назвала. Уверяла: где он сейчас живет, не знает. Я хоть и был любопытным ребенком, но понимал, что тема отца для нее больная. Так что я не заваливал ее вопросами и не устраивал пытки. Да и тогда мне казалось, что это нормально быть безотцовщиной», — признался Александр Коваль.

Парень получил высшее экономическое образование на родине, а к 30 годам организовал собственный автобизнес. Три года назад решил попытать счастья в Москве, кардинально поменяв профессию.

«До того, как в моей жизни появилось это фото и понимание, что Абдулов — это мой отец, я все гадал, откуда эта тяга к сцене. В детстве любил пародировать, легко мог изобразить Жириновского или Ельцина. Участвовал в самодеятельности и три года танцевал в местной студии лезгинки. В Москве первым делом закончил театральную студию и сейчас снимаюсь в кино. Роли пока эпизодические, но это мое — нутром чую», — подчеркнул Александр.

Начинающий актер признался, что после увиденного фото в газете не мог решиться на звонок маме.

«Я так и спросил маму, мол, правда, что мой отец Абдулов. Она долго молчала, а потом все-таки рассказала, что, да», — вспомнил он непростой разговор.

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История любви популярного советского актера 26-летней швеи из Казахстана Ольги Коваль началась в 1986 году на Одесской киностудии, во время съемок фильма «Десять негритят», где снимался Абдулов и куда девушку позвали в качестве костюмера.

«Про сам роман мама рассказывать не захотела в деталях. Знаю только, что продлилось это недолго. Потом мама вернулась в Казахстан. А дальше все просто — через девять месяцев я родился», — разоткровенничался парень.

Женатый в то время на Ирине Алферовой Абдулов узнал, что у него появился наследник, однако на письма и телеграммы девушки не реагировал. Молчанием ответил и на конверт с единственной фотографией. По словам Коваля, мама была уверена, что фото с сыном актер просто выбросил, а полное игнорирование Абдуловым того, что он стал отцом, заставило Ольгу затаить обиду на долгие годы и никому не раскрывать семейную тайну.

«Уверен, что она его любила, хотя не признается в этом мне никогда, такой уж характер. Все мое детство она затирала до дыр фильмы с участием отца. Особенно любила смотреть „Самая обаятельная и привлекательная“, я все думал, ну сколько можно, наизусть уже выучил все диалоги. Но сейчас понимаю, что вот так отец появлялся в нашем доме. Мне, кстати, он как актер всегда нравился. Было в нем что-то, что притягивало меня, манило», — добавил Александр-младший.

Начинающий актер уже «засветился» в фильмах «Горячая точка-2», «Братушки», «Старец», «Призвание», а о родстве со знаменитостью может уже говорить подтверждение криминалиста, о том, что на снимках один и тот же ребенок.

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Безусловное отцовство можно доказать только по результатам экспертизы ДНК, например, с кровной 14-летней сестрой Евгенией, семья которой пока никак не отреагировала на появление нового родственника.

«Я сдал бы анализ просто для себя. Хочется быть уверенным в родстве. Кроме этой уверенности, мне ничего не нужно: ни деньги, ни наследство. Я хорошо зарабатываю, уж поверьте, ни в чем не нуждаюсь. Жалею сейчас только об одном, что отец рано ушел, что я так и не смог ни разу его обнять», — признался Александр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что приемная дочь Александра Абдулова поделилась его редкими фотографиями.