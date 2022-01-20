Молчала не один год: Успенская раскрыла, кем ей приходится часто мелькающая на видео малышка

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 071

Любовь Успенская рассказала, кем ей приходится часто появляющаяся на видео девочка

Молчала не один год: Успенская раскрыла, кем ей приходится часто мелькающая на видео малышка

Фото: Instagram @nikol_one.of.one

Королева русского шансона не раз признавалась, что мечтает еще раз стать мамой и даже заморозила яйцеклетки.

Любовь Успенская не один год интригующая публику загадочными видео и фотографиями с маленькой девочкой Николь, наконец, раскрыла правду и рассказала, кем на самом деле ей приходится ребенок.

На своей странице в Instagram Успенская записала видео после купания Николь, в котором пояснила, что малышка - ее крестная дочь. 

«Боже мой, какая красивая девочка. Бэби моя. Я ее искупала, к ней пришел лебедь, она отдыхает после моря, после солнца. Вот такую бэби я люблю. Она - моя доча, только крестница. Вот такая девочка. После океана расслабляется. Я ее так люблю купать, играться, готовить вкусные — вкусные обеды», — говорила за кадром королева русского шансона.

 
 
 
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Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)

Однако не все поклонники даже после признания поверили Успенской и продолжили строить свои догадки. Некоторые считают, что  певица удочерила Николь, другие — девочка ей приходится внучкой.

«Смешные, а с мамой родной не лучше находиться»

Ну, согласитесь ни одна звезда шоу-бизнеса не берет с собой на все тусовки какую-то неизвестную крестницу», — писали интернет-пользователи. 

При этом сама знаменитость вовсе не стала обращать внимания на догадки и рассказывать публике, кто родители девочки, в которой она, кажется, нашла отдушину после многолетнего конфликта с родной дочерью Татьяной Плаксиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Галкина и Пугачевой похвасталась дизайнерским нарядом.

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