Молчала не один год: Успенская раскрыла, кем ей приходится часто мелькающая на видео малышка
Любовь Успенская рассказала, кем ей приходится часто появляющаяся на видео девочка
Фото: Instagram @nikol_one.of.one
Королева русского шансона не раз признавалась, что мечтает еще раз стать мамой и даже заморозила яйцеклетки.
Любовь Успенская не один год интригующая публику загадочными видео и фотографиями с маленькой девочкой Николь, наконец, раскрыла правду и рассказала, кем на самом деле ей приходится ребенок.
На своей странице в Instagram Успенская записала видео после купания Николь, в котором пояснила, что малышка - ее крестная дочь.
«Боже мой, какая красивая девочка. Бэби моя. Я ее искупала, к ней пришел лебедь, она отдыхает после моря, после солнца. Вот такую бэби я люблю. Она - моя доча, только крестница. Вот такая девочка. После океана расслабляется. Я ее так люблю купать, играться, готовить вкусные — вкусные обеды», — говорила за кадром королева русского шансона.
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Однако не все поклонники даже после признания поверили Успенской и продолжили строить свои догадки. Некоторые считают, что певица удочерила Николь, другие — девочка ей приходится внучкой.
«Смешные, а с мамой родной не лучше находиться»
Ну, согласитесь ни одна звезда шоу-бизнеса не берет с собой на все тусовки какую-то неизвестную крестницу», — писали интернет-пользователи.
При этом сама знаменитость вовсе не стала обращать внимания на догадки и рассказывать публике, кто родители девочки, в которой она, кажется, нашла отдушину после многолетнего конфликта с родной дочерью Татьяной Плаксиной.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Галкина и Пугачевой похвасталась дизайнерским нарядом.
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