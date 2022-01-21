Любит-не любит: последует ли примеру бывших Волочковой ее новый кавалер Сергей

Бывшие возлюбленные экс-примы-балерины Большого театра Анастасии Волочковой редко радовали своим долгим присутствием. После одного-двух месяцев отношений они благополучно «испарялись», особенно после совместного отдыха. Недавно 46-летняя артистка снова влюбилась, на этот раз в Сергея Кузнецова, которого увела из-под носа потенциальной невесты на свадебном ток-шоу. Волочкова успела свозить новую любовь на райские острова и вернуться с Мальдив со скандалом. Физиогномист Елена Мифф эксклюзивно для 5-tv.ru раскрыла истинный характер романтической связи эпатажной балерины и подмосковного банщика.

Специалист по чтению по лицу обратила внимание, что нового кавалера Анастасия зовет не иначе как Сережа, и что как мужчина он ей очень симпатичен. В свою очередь, новый спутник знаменитости отвечает ей взаимностью, однако на его лице иногда проскальзывает оторопь и удивление от поступков и поведения экстравагантной балерины.

«Безусловно, удивляться невозможно: Анастасия — артистка, балерина, она привыкла к сцене и театральным балетным постановкам. Она большой артист и, конечно, жить с такой женщиной весьма непросто: ты практически целыми днями находишься в театре», — объяснила эксперт.

Физиогномист отметила, что мужчина прекрасно справляется с функцией восхищенного поклонника, поэтому их союз и держится, подкрепляет его невероятное терпение Сергея. С другой стороны, Анастасия рядом с подкачанным мужчиной словно превращается в маленькую девочку, беспрестанно повторяющую «Сережа, Сережа, Сережа» и не устающую восхвалять его натренированное тело и сексуальные подвиги.

«Анастасия — эстет, она держит себя в шикарнейшей невероятной физической форме: это все огромный тотальный титанический труд, и она требует к себе такого же внимания и такой же внешности», — подчеркнула специалист.

Эксперт добавила, что Сережа абсолютно нормально воспринимает экспрессию в ее поведении и выглядит совершенно невозмутимым и терпеливым.

От олигарха до банщика: Главные романы Анастасии Волочковой

Часто случается, что женщины за 40 влюбляются в партнеров ниже статусом, не избежала этой участи, по словам Елены Мифф, и свободная от официальных отношений Анастасия, которая «повелась» на «этот Сережин взгляд».

«Я абсолютно убеждена, что чувства их искренние. Сергей нашел к Анастасии свой подход: где-то терпит, где-то любит, где-то приголубит, где-то приласкает», — заявила физиогномист, добавив, что при этом мужчина полностью ей не противоречит, хотя иногда «включает» строгого Сергея, таким образом ее балансируя.

Чуткость нового кавалера проявляется и в том, что он ее не осаживает во время разговора, не осуждает и не ругает, что не может не нравиться эксцентричной Анастасии, которая не потерпит динамических бесед, так как в них постоянно придется держать оборону.

Диагноз новоиспеченным отношениям, который поставила эксперт, — расставания с таким подходящим по многим параметрам кавалером пока не предвидится.

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