Не на своем месте: нумеролог рассказал об истинном предназначении Бузовой и Волочковой

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Ника Шумерская
Ника Шумерская Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Эксклюзив 2 116

Поющая телеведущая и прима-балерина родились в один день с разницей в десять лет. Для более успешной карьеры им необходимо сменить род деятельности.

Фото, видео: globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, ТАСС / Прокофьев Вячеслав; 5-tv.ru

Тема:
Ольга Бузова

Поющая телеведущая Ольга Бузова и прима-балерина Анастасия Волочкова родились в один день — 20 января, но с разницей в десять лет — в 1986-м и 1976-м соответственно. Нумеролог Вячеслав Дениченко эксклюзивно для 5-tv.ru сопоставил их карьерные возможности исходя из науки о влиянии чисел на судьбу и характер человека.

Получившиеся при подсчете цифры 35-летней теледивы и 45-летней балерины свидетельствуют о том, что обе знаменитости будут еще более успешны, но только в том случае, если скорректируют род занятий, при этом оставаясь в шоу-бизнесе.

Формат Волочковой — больше певческая карьера, уверен Дениченко. Согласно полученной в результате вычислений цифре 1056 вырисовывается вокальный талант Волочковой.

Анастасия Волочкова — это значение равно словам «Армения», «связи», «Бог», а сама фамилия приравнивается к слову «мужчина». Это говорит о связях и возможностях, умении выбирать лучшее. А полученная звезда означает население, плодородие, богатство. Сопоставляя полученные данные, можно уверенно заявлять, что у «королевы шпагата» есть все шансы построить очень успешную карьеру певицы.

«Успех, именно певческий успех в России, в Москве в 2021 году несут Волочковой ее цифры», — разложил данные Анастасии нумеролог.

Формат Бузовой — бизнес в разных его проявлениях. Об этом свидетельствует и слово «миллиардер», которое приравнивается к сочетанию «Бузова Ольга». Несущее богатство слово и сочетание имени и фамилии блогера-миллионника содержат цифру 240, она же означает знание, умение выбирать лучшее, деньги, а также сексуальность.

«Я Бузовой бы порекомендовал открыть свой стриптиз-клуб и быть его хозяйкой, став революционеркой в стриптиз-индустрии, возможно мюзиклы на эту тему создавать. Потому что именно этот вид деятельности принесет ей финансовый успех», — раскрыл нумеролог предначертанное поющей ведущей.

Социальная задача Бузовой — развиваться самой интеллектуально и развивать других, увидел специалист по цифрам. Она может с успехом открыть любой тип шоу — от интеллектуального до стриптиза, в последнем она будет особенно успешна и даже сумеет стать первопроходцем. Эксперт рекомендует открыть институт крутых стриптизерш или что-то в этом роде, так как стриптиз-индустрия достаточно непознанная сфера в России, своего рода — непаханое поле.

Ok.ru @Вячеслав Дениченко; 5-tv.ru

Не вокальная и не танцевальная карьера ее стезя, уверен эксперт. Настоящее предназначение Бузовой — стать Ларри Флинтом в юбке, таким женским омбудсменом в чувственной сфере.

Кроме того, нумеролог настоятельно посоветовал Ольге избавиться от отчества Игоревна, так оно, согласно численному раскладу, несет ей сплошные несчастья, вплоть до проблем в криминальной сфере.

«Рекомендую убрать даже из паспорта отчество Игоревна, оставив европейский формат: Ольга Бузова. Такая форма поможет ей стать звездой и в мировом масштабе», — заключил нумеролог Вячеслав Дениченко.

В целом, подытожил эксперт, у родившихся в один день Бузовой и Волочковой примерно равные возможности.

Как ранее писал 5-tv.ru, бьющую посуду в Турции Бузову сравнили с Волочковой.

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