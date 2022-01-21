Деревянный крест и портрет: как выглядит могила митрополита Владимира Котлярова

В Петербурге попрощались с бывшим митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром Котляровым. Отпевание прошло в Троицком соборе Александро-Невской лавры, а похоронили его на Никольском кладбище.

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Над гробом усопшего прочитали заупокойные молитвы. К могиле пришли сотни верующих — они принесли много цветов и памятных венков. На месте захоронения поставили скромный деревянный крест и портрет почившего.

5-tv.ru

Владимир Котляров родился в 1929 году в Казахстане. Отучившись в Джамбульском статистическом техникуме, он поступил в Московскую духовную семинарию. Служил псаломщиком в Никольском кафедральном соборе Алма-Аты. В 1995 году его назначили управляющим Санкт-Петербургской епархией и постоянным членом Священного Синода.

При непосредственном участии митрополита удалось вернуть в Россию из США Тихвинскую икону Божией матери, почитаемую в Русской православной церкви чудотворной. В 2014 году оставил служение.

Как писал 5-tv.ru, Владимир Котляров скончался 19 января в возрасте 93 лет после продолжительного заболевания.