Деревянный крест и портрет: как выглядит могила митрополита Владимира Котлярова

|
Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист Эксклюзив 4 597

В Петербурге простились со знаменитым клириком, вернувшим в РФ из США Тихвинскую икону Божией матери.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Петербурге попрощались с бывшим митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром Котляровым. Отпевание прошло в Троицком соборе Александро-Невской лавры, а похоронили его на Никольском кладбище.

5-tv.ru

Над гробом усопшего прочитали заупокойные молитвы. К могиле пришли сотни верующих — они принесли много цветов и памятных венков. На месте захоронения поставили скромный деревянный крест и портрет почившего.

5-tv.ru

Владимир Котляров родился в 1929 году в Казахстане. Отучившись в Джамбульском статистическом техникуме, он поступил в Московскую духовную семинарию. Служил псаломщиком в Никольском кафедральном соборе Алма-Аты. В 1995 году его назначили управляющим Санкт-Петербургской епархией и постоянным членом Священного Синода.

При непосредственном участии митрополита удалось вернуть в Россию из США Тихвинскую икону Божией матери, почитаемую в Русской православной церкви чудотворной. В 2014 году оставил служение.

Как писал 5-tv.ru, Владимир Котляров скончался 19 января в возрасте 93 лет после продолжительного заболевания.

-3° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.69
0.25 86.91
0.09
Какой вы персонаж из сказок по знаку зодиака

Последние новости

15:17
Ивлеева заболела коронавирусом: «У меня есть прививка, и это не спасло»
15:01
Любит-не любит: последует ли примеру бывших Волочковой ее новый кавалер Сергей
14:45
Деревянный крест и портрет: как выглядит могила митрополита Владимира Котлярова
14:29
Красивая пара: Оксана Акиньшина показала общее фото с Данилой Козловским
14:25
В Кремле допустили перенос оглашение послания президента Федеральному собранию
14:22
Все по протоколу: как Россия принимает американскую делегацию в Женеве

Сейчас читают

Эго зашкаливает: как Марс в Козероге с 21 января изменит жизни людей
В Петербурге прощаются с митрополитом Владимиром Котляровым
Сын Леонида Куравлева рассказал о его состоянии
Просто я — Волочкова! Хроника авиапроисшествия с «балериной всея Руси»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год