Наталия Гулькина об оставшейся без дома Марине Хлебниковой: «Ходит туда-сюда»

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 000

Наталия Гулькина рассказала о скитаниях оставшейся без дома Хлебниковой

Наталия Гулькина об оставшейся без дома Марине Хлебниковой: «Ходит туда-сюда»

Фото: www.globallookpress / Lev Ilyin

Тема:
Пожар в квартире Марины Хлебниковой

Квартира певицы сгорела в ноябре прошлого года.

Оставшаяся без дома Марина Хлебникова временно живет у друзей и родственников. Об этом рассказала подруга артистки, певица Наталия Гулькина в беседе с Teleprogramma.pro. По словам экс-участницы группы «Мираж», Хлебникова не падает духом и, вполне вероятно, скоро снова выйдет на сцену.

«Слава Богу, у Марины действительно много родственников и друзей. И все в порядке. Но я не могу точно сказать, где она сейчас живет. Можно сказать, что ходит туда-сюда», — поделилась Гулькина.

После пожара, случившегося 18 ноября 2021 года, Хлебникова два месяца пролежала в больнице с ожогами головы, лица и груди. Ее двухуровневая квартира сгорела.

Телеведущий Андрей Малахов объявил сбор средств для восстановления жилища певицы. Хлебникова периодически переезжает, стараясь не стеснять своим присутствием друзей и родных.

Экс-солистка группы «Мираж» отметила, что люди активно помогают ее подруге. Хлебникова не так давно публиковала пост с благодарностями всем неравнодушным к ее горю.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Хлебникова выпустила оптимистичный клип о Петербурге после выписки из больницы.

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