Наталия Гулькина об оставшейся без дома Марине Хлебниковой: «Ходит туда-сюда»
Наталия Гулькина рассказала о скитаниях оставшейся без дома Хлебниковой
Фото: www.globallookpress / Lev Ilyin
Квартира певицы сгорела в ноябре прошлого года.
Оставшаяся без дома Марина Хлебникова временно живет у друзей и родственников. Об этом рассказала подруга артистки, певица Наталия Гулькина в беседе с Teleprogramma.pro. По словам экс-участницы группы «Мираж», Хлебникова не падает духом и, вполне вероятно, скоро снова выйдет на сцену.
«Слава Богу, у Марины действительно много родственников и друзей. И все в порядке. Но я не могу точно сказать, где она сейчас живет. Можно сказать, что ходит туда-сюда», — поделилась Гулькина.
После пожара, случившегося 18 ноября 2021 года, Хлебникова два месяца пролежала в больнице с ожогами головы, лица и груди. Ее двухуровневая квартира сгорела.
Телеведущий Андрей Малахов объявил сбор средств для восстановления жилища певицы. Хлебникова периодически переезжает, стараясь не стеснять своим присутствием друзей и родных.
Экс-солистка группы «Мираж» отметила, что люди активно помогают ее подруге. Хлебникова не так давно публиковала пост с благодарностями всем неравнодушным к ее горю.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Хлебникова выпустила оптимистичный клип о Петербурге после выписки из больницы.
- 21 янв
- Хлебникова выпустила оптимистичный клип о Петербурге после выписки из больницы
- 16 янв
- Данко о беспомощности Хлебниковой: «Для Марины никто деньги собирать не будет»
- 11 янв
- Лечение Хлебниковой от ожогов йодом сочли опасным: «Может усугубить ситуацию!»
- 11 янв
- Дочь Хлебниковой об изменениях во внешности певицы после пожара: «Я видела маму»
- 10 янв
- Марина Хлебникова назвала вероятную причину пожара в ее квартире
- 10 янв
- «Мне больно»: Хлебникова рассказала о своем состоянии и возможной дате выписки
- 31 дек
- Выписанная из больницы после пожара Хлебникова поздравила фанатов с Новым годом
- 30 дек
- Директор Хлебниковой опроверг ее выписку под Новый год: «Будет в больнице»
- 30 дек
- Стали известны детали состояния здоровья Хлебниковой при выписке
- 30 дек
- Пострадавшую в пожаре Марину Хлебникову выписали из больницы
Читайте также
86%
0.25 86.91
0.09
Нашли ошибку?