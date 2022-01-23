Инфекционист рассказала, как распознать «омикрон» без тестирования
По словам Кэтрин Полинг, при инфицировании новым штаммом у людей не пропадают вкус и обоняние.
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Заподозрить у себя заражение штаммом коронавируса «омикрон» можно и не прибегая к специальному тестированию. По словам врача-инфекциониста Кэтрин Полинг, определенные симптомы укажут на наличие нового внеклеточного агента в организме.
«Кашель, заложенность носа, насморк, головная боль и усталость. По-видимому, это характерные симптомы варианта «омикрон», — заявила Полинг в эфире телеканала NBC News по итогу наблюдений за больными.
Однако наиболее распространенным признаком «омикрона» является кашель. При этом при новом штамме коронавируса у человека не пропадают обоняние и вкус.
Впервые «омикрон» был обнаружен в ноябре прошлого года в ЮАР. По словам ученых, зараза поражает уже переболевших другими штаммами коронавируса пациентов. В России уже зафиксированы случаи инфицирования «омикроном», однако очередную волну распространения прогнозируют в ближайшее время.
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