Инфекционист рассказала, как распознать «омикрон» без тестирования

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 029

По словам Кэтрин Полинг, при инфицировании новым штаммом у людей не пропадают вкус и обоняние.

Инфекционист рассказала, как распознать «омикрон» без тестирования

Фото: Depositphotos / halfpoint

Тема:
Эпидемия коронавируса Омикрон

Заподозрить у себя заражение штаммом коронавируса «омикрон» можно и не прибегая к специальному тестированию. По словам врача-инфекциониста Кэтрин Полинг, определенные симптомы укажут на наличие нового внеклеточного агента в организме.

«Кашель, заложенность носа, насморк, головная боль и усталость. По-видимому, это характерные симптомы варианта «омикрон», — заявила Полинг в эфире телеканала NBC News по итогу наблюдений за больными.

Однако наиболее распространенным признаком «омикрона» является кашель. При этом при новом штамме коронавируса у человека не пропадают обоняние и вкус.

Впервые «омикрон» был обнаружен в ноябре прошлого года в ЮАР. По словам ученых, зараза поражает уже переболевших другими штаммами коронавируса пациентов. В России уже зафиксированы случаи инфицирования «омикроном», однако очередную волну распространения прогнозируют в ближайшее время. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как использовать водку для защиты от «омикрона».

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