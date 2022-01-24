У дочери актрисы Ирины Апексимовой родился брат

|
Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 204

Отец ребенка Валерий Николаев поделился радостной новостью только спустя семь месяцев.

У дочери актрисы Ирины Апексимовой родился брат

Фото: globallookpress / Ekaterina Tsvetkova

У единственной дочери актрисы Ирины Апексимовой Дарьи родился брат. Об этом радостном событии рассказал отец девушки — артист и хореограф Валерий Николаев. Он сделал сенсационное признание в эфире телевизионной передачи «Танцы со звездами».

Судьи проекта заподозрили знаменитость в романтической связи с его партнершей по танцам Александрой Акимовой. Николаев не оставил этот комментарий незамеченным и возразил, что дома его ждет жена и семимесячный ребенок.

«Мы репетируем с Сашиным молодым человеком. А меня ждет дома жена с семимесячным сыном. Поэтому искры искрами, а потом по домам», — цитирует слова актера 7Дней.ru.

Примечательно, что Николаев ни разу не говорил о рождении мальчика за последние семь месяцев. Скорее всего, из-за того, что знаменитость редко афиширует свою личную жизнь.

О пополнении в семействе 56-летний Валерий Николаев и его избранница 37-летняя гимнастка Эльмира Земскова мечтали давно, ведь они поженились в 2014 году и с тех пор ждали появления наследников.

Для артиста это уже четвертые официальные отношения. От брака с Ириной Апексимовой, который продлился 12 лет, у него осталась 27-летняя дочь Дарья. Для актрисы она остается единственным ребенком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ирина Алферова думает о тайном внебрачном сыне Абдулова.

-2° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.36
0.67 87.59
0.68
Медленно и аккуратно! Китайский совет дня на понедельник, 24 января

Последние новости

16:12
Любовный гороскоп: как ведут себя в отношениях женщины разных знаков зодиака
15:48
Каждые 5 минут: уролог объяснил частое мочеиспускание после переохлаждения
15:37
Инстасамка призналась, что будет увеличивать ягодицы: «Я плачу каждый день»
15:30
В ДНР заявили о подготовке ВСУ к наступлению в Донбассе
15:22
Аномальный снегопад превратил Краснодарский край в заснеженную Сибирь
15:11
В Москве состоялось отпевание поэта и мемуариста Анатолия Наймана

Сейчас читают

И при COVID тоже: при каких заболеваниях оральный секс категорически запрещен
Прямо с косточками: кардиолог назвал продукт, помогающий бороться с тромбозом
Вакцина «Спутник М» для подростков начинает поступать в регионы России
Просто я — Волочкова! Хроника авиапроисшествия с «балериной всея Руси»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год