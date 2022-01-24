У дочери актрисы Ирины Апексимовой родился брат

У единственной дочери актрисы Ирины Апексимовой Дарьи родился брат. Об этом радостном событии рассказал отец девушки — артист и хореограф Валерий Николаев. Он сделал сенсационное признание в эфире телевизионной передачи «Танцы со звездами».

Судьи проекта заподозрили знаменитость в романтической связи с его партнершей по танцам Александрой Акимовой. Николаев не оставил этот комментарий незамеченным и возразил, что дома его ждет жена и семимесячный ребенок.

«Мы репетируем с Сашиным молодым человеком. А меня ждет дома жена с семимесячным сыном. Поэтому искры искрами, а потом по домам», — цитирует слова актера 7Дней.ru.

Примечательно, что Николаев ни разу не говорил о рождении мальчика за последние семь месяцев. Скорее всего, из-за того, что знаменитость редко афиширует свою личную жизнь.

О пополнении в семействе 56-летний Валерий Николаев и его избранница 37-летняя гимнастка Эльмира Земскова мечтали давно, ведь они поженились в 2014 году и с тех пор ждали появления наследников.

Для артиста это уже четвертые официальные отношения. От брака с Ириной Апексимовой, который продлился 12 лет, у него осталась 27-летняя дочь Дарья. Для актрисы она остается единственным ребенком.

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