🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 января, убывающая Луна перешла в знак Скорпиона. Это поможет настроиться на рабочий лад и повысить свою продуктивность на профессиональном фронте. Однако не забывайте о здоровье и своем состоянии — о себе тоже нужно заботиться.

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♈ Овен

Овны, из тех ли вы людей, которые берутся разом за несколько дел только для того, чтобы бросить все это через несколько дней? Звезды напоминают вам, что важно не терять концентрацию. Продолжайте последовательно работать над своим проектом. Что-то подсказывает, что этой осенью вы пожнете урожай, который сможет изменить ход вашей жизни. Но сеять для этого нужно уже сейчас.

Космический совет: для больших перемен нужны тщательная подготовка и упорный труд.

♉ Телец

Когда вы смотрите на ситуацию только изнутри, может показаться, что кругом только сумятица и кавардак. Однако стоит взглянуть на ситуацию с некоторого отдаления, как вдруг становятся очевидны закономерности. Не позволяйте хаосу убедить вас в отсутствии космоса. Помните о своей цели и продолжайте идти к ней, несмотря на препятствия. Звезды показывают, что терпение и настойчивость помогут вам быстро добраться до финиша.

Космический совет: проявите терпение, до финиша осталось совсем чуть-чуть.

♊ Близнецы

Когда в ежедневнике становится слишком много дел, забота о себе всегда отходит на второй и даже третий план. Похоже, мирская суета завела вас немного не в ту степь, Близнецы. Сегодня звезды рекомендуют вам выделить немного времени на физическую активность, медитацию и развлечения. В питании отдайте предпочтения простым домашним блюдам с обязательным наличием фруктов и овощей.

Космический совет: сегодня звезды призывают вас позаботиться о себе.

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♋ Рак

Иногда нам кажется, будто мы кричим в пустоту, будто наши надежды и молитвы никто не слышит. Но это далеко не так, Раки. Во-первых, дышите. Во-вторых, отступите на один шаг от хаоса, чтобы собраться с силами и затем справиться со всеми трудностями. Помните, что вы способны сотворить чудо, если поверите в себя.

Космический совет: вы приближаетесь к моменту прорыва. Верьте в свои силы.

♌ Лев

Что, если это срыв перед прорывом, Львы? Что если это поворотный момент, который по странному совпадению приведет вас к «тому», на что или кого вы надеялись? Вселенная ничего не отнимает у людей без причины. В конечном итоге вы обнаружите, что все было к лучшему. И еще один совет от звезд: если вы планируете в ближайшее время путешествовать или переезжать, срочно приведите документы в порядок.

Космический совет: что бы ни случилось, все к лучшему.

♍ Дева

Вдохновитесь сегодня словами Брюса Ли: «Опустоши свой разум, будь аморфным, бесформенным, как вода. Ты наливаешь воду в чашку, она становится чашкой. Ты наливаешь воду в бутылку, она становится бутылкой. Ты наливаешь воду в чайник, она становится чайником. Вода может течь, а может крушить. Будь водой». Ретроградный сезон привнес хаос в вашу жизнь, но это только потому, что вы сопротивлялись миру. Теперь же станьте единым целым с ритмом и потоком.

Космический совет: ослабьте защиту и примите реальность.

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♎ Весы

Вам хорошо удается играть роль миротворца и решать чужие проблемы, Весы. Но что же происходит, когда дело доходит до ваших собственных проблем? Сегодня звезды напоминают вам, что эгоистичные действия не помогут ни вам, ни тем, кто вас окружает. Лучше подумайте о том, как вы можете помириться с теми, с кем пребываете в ссоре. Поверьте, это поможет восстановить гармонию в вашей личной жизни.

Космический совет: настало время помириться со всеми.

♏ Скорпион

Это был долгий и полный одиночества путь, Скорпионы. Дорога, на которой встречаться приходилось лишь со своими тенями. Но вам удалось все преодолеть и превратить свои раны в бесценный опыт. Звезды хотят, чтобы вы знали: вы добрались до другой стороны турбулентности и находитесь на пути к тому, чтобы снова почувствовать себя в своей тарелке. Продолжайте выполнять необходимую работу и получите признание.

Космический совет: вы на пути к тому, чтобы снова почувствовать себя в своей тарелке.

♐ Стрелец

Если в последнее время вы работали на износ и перестали заботиться о собственном здоровье, пришло время изменить подход. Нельзя воспринимать свой организм в качестве бездонного источника энергии и ругать его за сбои ее поставок. Звезды призывают вас начать заботиться о себе. Приложите для этого сознательные усилия — вы успеете больше, если жизнь будет долгой. В первую очередь обратите внимание на то, что лежит у вас на тарелке.

Космический совет: здоровье дороже денег, не гробьте себя на работе.

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♑ Козерог

Вы не сможете обмануть себя, Козероги. Если задумали внезапно сбежать от всех проблем в свое любимое место и отдохнуть от шума и суеты — в этом нет ничего плохого. Однако перед этим приведите все дела в порядок. Иначе отдыхать будет совсем не так приятно, как вы себе это сейчас представляете. А еще перед путешествием убедитесь, что приняли все необходимые меры безопасности.

Космический совет: если планируете сбежать от шума и суеты, продумайте все детали.

♒ Водолей

Вам будет очень стыдно, если вы решите сдаться сейчас, Водолеи. Особенно с учетом того, как много себя вы вложили в свою мечту. Преодолейте уныние и разочарование, вспомнив о преходящей природе всего, включая ваши проблемы. Звезды подсказывает, что настойчивость поможет вам пробиться вперед. Сейчас вы как никогда близки к осуществлению большой мечты.

Космический совет: продолжайте двигаться вперед — до исполнения мечты осталось совсем чуть-чуть.

♊ Рыбы

Рыбы, наш дом — это не то место, где мы родились, а то, где мы чувствуем себя комфортно и в безопасности. Некоторые всю жизнь путешествуют по свету, пытаясь найти тот уголок, где будут смотреть на мир другими глазами и радоваться каждому новому дню. Если вам не нравится город, в котором вы живете, вы всегда можете переехать. Все, что ограничивает вас — это ваши мысли.

Космический совет: не бойтесь перемен в своей жизни.

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