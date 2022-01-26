Россия направляет в Белоруссию новейшие Су-35 с Дальнего Востока

Россия начала переброску новейших Су-35 с Дальнего Востока на аэродромы в Белоруссии. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазирование на белорусские аэродромы», — отметили в ведомстве.

Во время длительного перелета экипажи истребителей совершат промежуточные посадки на аэродромах, находящихся в ведении Центрального и Западного военных округов. После подготовки самолетов к дальнейшему полету и отдыха экипажей они продолжат путь в Белоруссию.

Как отметили в оборонном ведомстве, после прибытия в республику они заступят на боевое дежурство, в рамках которого осуществят проверку функционирования единой системы ПВО Союзного государства.

Известно, что проверка сил реагирования Союзного государства будет проходить в два этапа. До 9 февраля запланирована передислокация и создание в кратчайшие сроки группировки войск на территории республики, кроме того будет организована охрана и оборона важных государственных и военных объектов. Также проведут проверку безопасности воздушной границы, в частности готовности дежурных сил ПВО.

В рамках второго этапа с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения под названием «Союзная решимость — 2022». Будут отработаны принципы пресечения и отражения внешней агрессии, противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.