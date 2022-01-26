Не только каблуки: нейрофизиолог назвала причины диких болей из-за судорог

Электролитный баланс важен не только при занятиях спортом, напомнила врач.

Болезненные судороги в мышцах довольно часто становятся неприятным спутником жизни во взрослом возрасте. Однако мало кто знает, что у их появления есть две главные причины. Врач-невролог, нейрофизиолог Яна Коперская в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала о том, из-за чего могут возникнуть подобные крайне неприятные ощущения.

«Это нарушение электролитного состава крови, то есть колебания уровня кальция магния, — назвала первую причину медик, — Чаще всего речь идет о снижении уровня магния, потому что магний способствует тому, чтобы поддерживался постоянный уровень других электролитов в крови, и магния слишком мало поступает в наш организм из-за того, что пища наша бедна магнием, почвы бедны магнием, в которых эта пища растет».

Также организм активно теряет этот элемент при стрессе. Но кроме магния есть еще один крайне важный фактор, отметила Коперская.

«Некоторые мышцы чрезмерно перегружаются при определенных движениях. У нас в основном нагружаются мышцы стоп, мышцы голени, икроножные мышцы при ходьбе, если у нас немножко неправильная походка, если мы ходим в неудобной обуви», — пояснила специалист.

В частности, перегруз происходит при хождении на каблуках. Красивые туфли, к сожалению, иногда могут принести очень много боли. Ярким примером тому является телеведущая Лера Кудрявцева. Ее мучают судороги. Обострения провоцирует многочасовая работа на высоких каблуках.

«Если речь идет об этих двух причинах, их достаточно просто корректировать, но иногда <…> судороги болезненные являются следствием какого-то серьезного неврологического заболевания, связанного с повреждением периферических нервов, связанного со страданием мышц спинного мозга», — рассказала Коперская.

В таком случае уже необходимы специальные исследования, детальный осмотр невролога. Однако подобные случаи регистрируются довольно редко, подытожила медик.

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