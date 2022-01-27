🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 января, убывающая Луна перешла в знак Стрельца. Из-за этого многие станут сентиментальнее и ощутят желание разобраться в себе и своих межличностных отношениях. Вселенная будет этому только благоприятствовать.

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♈ Овен

В последние дни вы работали усерднее, чем обычно, Овны. Пусть это и сказывается положительно на вашей карьере, но вредит личной жизни. Найдите баланс между личным и профессиональным. Если вы находитесь на ранней стадии отношений, начните уделять им больше времени. Проявите активный интерес к жизни второй половинке и узнайте о ней как можно больше. Думайте об этом как о времени для закладывания прочного фундамента.

Космический совет: узнайте свою вторую половинку получше.

♉ Телец

Разве вам не нравится, когда Вселенная вмешивается в вашу жизнь и исправляет ситуацию наилучшим образом? Разве вам не нравятся счастливые «случайности»? Это нравится и другим, вот только иногда Вселенной нужна помощь, Тельцы. Если вас разделяет расстояние, самое время встретиться. Так что прыгайте в автобус или самолет и скажите им при встрече, как сильно вы хотите быть вместе.

Космический совет: встретьтесь с любимыми, с которыми вас разделило расстояние.

♊ Близнецы

Остановись и продышитесь, Близнецы. Сделайте паузу в это сложное время. Запас энергии поможет вам пережить ретроградные потрясения. Помните, что все не так уж плохо. Пересмотрите свои решения и при необходимости скорректируйте курс. Также обратите внимание на знаки Вселенной и найдите способ начать следовать им. Хорошо, что ваши люди поддерживают вас и придают сил для важных изменений в жизни.

Космический совет: не тратьте все силы, энергия вам еще пригодится.

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♋ Рак

Сейчас наступил период, когда Ракам стоит отпустить вожжи и немного расслабиться. Посвятите время медитации, приятному отдыху, сделайте передышку в работе и найдите то, что приносит вам удовольствие. Минуты спокойствия помогут очистить разум от неприятных мыслей и забыть об обидах.

Космический совет: сделайте все, чтобы снизить свой уровень стресса.

♌ Лев

Все люди разные, но во множестве вещей похожи друг на друга, Львы. Очень часто наше мнение о коренных отличиях от кого-либо навязано только стереотипами. Если они стали причиной того, что вы отвергаете отношения или сдерживаете их развитие, то знайте: вы поступаете так из-за невежества. Если вас беспокоит реакция окружающих на ваш выбор, самое время открыто и честно поговорить с ними.

Космический совет: если другие осуждают ваш выбор, то проблема может быть в них, а не в вас.

♍ Дева

Вы старались изо всех сил, не так ли, Девы? Однако несмотря на все усилия, ничего не вышло. Отпустите свое ложное чувство контроля, и все будет развиваться так, как должно. Позвольте разрушиться тому, что только и стремиться к этому. В конечном итоге для появления чего-то нового и лучшего нужно свободное пространство.

Космический совет: если что-то одно все время валится у вас из рук, возможно, не стоит и пытаться это собрать.

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♎ Весы

У всех нас есть представление о том, как выглядит идеальная любовь, но иногда эта идея может быть самым большим препятствием на пути к гармоничным отношениям со второй половинкой. Если это ваш случай, отпустите устаревшие убеждения, Весы. Союз, в котором вы будете по-настоящему счастливы, может сильно отличаться от ваших фантазий о нем. Поэтому не нужно на них зацикливаться.

Космический совет: завышенные ожидания обычно только все портят. Отношений с людьми это тоже касается.

♏ Скорпион

Жизнь — нелегкая штука. И кому, как не Скорпионам, это знать. Они лучше многих умеют справляться со сложностями, но не дают себе времени погоревать и поплакать. Это неправильно — однажды все может вылиться в колоссальный удар по нервной системе. Дайте себе возможность хоть изредка быть слабыми.

Космический совет: позвольте себе поплакать и отпустите дурные мысли.

♐ Стрелец

Что значит любить себя безусловно, Стрельцы? Сегодня звезды призывают вас не только задуматься об этом, но и начать процесс принятия себя. Понимание, когда нужно мотивировать себя идти немного дальше, а когда останавливаться, - важная часть этого. Не сопротивляйтесь собственным метаморфозам, но и не забывайте о границах допустимого. Гармония в отношениях с собой поможет вам обрести ее и в других отношениях.

Космический совет: поработайте над принятием себя.

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♑ Козерог

Это не так уж сложно, Козероги. Вы любите, и вас любят в ответ. Если есть что-то, с чем вы оба не станете спорить, так это то, что вы привлекли друг друга по какой-то причине. Отпустите ложное чувство контроля всего происходящего и позвольте таинственным силам вмешаться. Звезды подсказывают, что за кулисами для вас готовится много-много чудес!

Космический совет: вспомните, почему вы решили быть с этим человеком, и поводов для конфликтов станет меньше.

♒ Водолей

Проблемы — это на самом деле возможности для дальнейшего роста и развития. Запомните, Водолеи, во всем можно найти светлую сторону. Звезды советуют рискнуть и сделать то, что вы давно откладывали, принять решение, которое казалось вам слишком сложным. Вы не знаете, что за этим последует. Но если ничего не делать, вы рискуете застрять в старой жизни навсегда.

Космический совет: начните преобразования с собственной жизни.

♊ Рыбы

Вот в чем дело, Рыбы: вы не слушаете. Вы слишком зациклились на своей версии, чтобы оценить, как ваши действия или их отсутствие повлияли на происходящее. Загляните внутрь себя и оцените данную ситуацию взглядом, полным любви. Это единственный способ попасть стать одним целым и привнести гармонию в отношения.

Космический совет: вам нужно что-то изменить. Может быть, себя?

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