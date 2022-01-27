Марина Девятова резко ответила на упреки за лишний вес: «А может, готовлюсь к родам?»
Участница шоу «Народный артист — 3» отметила, что не собирается подстраиваться под мнение людей, потому что каждый приходит в этот мир и уходит из него в полном одиночестве.
Фото: Instagram @marinadevyatova
Исполнительница народных песен Марина Девятова недавно появилась в эфире популярного ток-шоу и шокировала публику новым образом. Не все в пышной даме узнали ту хрупкую девушку со звонким голосом. Устав слушать неприятные комментарии о своей внешности, знаменитость рассказала, почему она поправилась.
Оказалось все дело в пандемии коронавируса. Из-за нее многие звезды шоу-бизнеса остались практически без работы. Девятова также столкнулась с проблемами. Она тяжело переживает и по сей день, ведь полностью заполнять залы зрителями до сих пор запрещено.
«Была депрессия, сеансы с психотерапевтом, разочарование во всем. Только представьте: мой большой, популярный, активно гастролирующий коллектив вдруг неожиданно оказывается в замкнутом пространстве — пандемия!» — поделилась Девятова в интервью Teleprogramma.Pro.
Отсутствие работы, упадок сил и депрессивное настроение отразилось и на гормональной системе певицы. Потому она начала поправляться. Однако ее больше всего волнует не лишний вес, от которого она без труда избавится, а тактичность людей, что без стеснения напрямую спрашивают ее об изменившейся фигуре.
«К сожалению, мы как приходим в этот мир одинокими, так одинокими и уходим. Не собираюсь подстраиваться под мнение людей. <…> А может, я готовлюсь к родам? Может, пью какие-то гормональные средства. Нельзя спрашивать человека о проблеме напрямую, не зная ее сути», — возмутилась знаменитость.
Несмотря на изменившуюся внешность, Марина Девятова не стыдится себя и намерена продолжать принимать рабочие предложения.
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