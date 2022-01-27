Вирусолог Чумаков назвал сроки спада заболеваемости COVID-19 в России

Скорый спад заболеваемости «омикроном» в интервью радио Sputnik предсказал вирусолог Петр Чумаков. По мнению эксперта, россиянам стоит учитывать опыт борьбы с новой разновидностью этой заразы в США и Великобритании.

«В России волна пойдет на спад где-то в десятых числах февраля. Скорее всего, после десятых чисел», — предположил доктор биологических наук и член-корреспондент РАН.

Он отметил, что многие сейчас болеют бессимптомно. И даже могут не знать, что заражены. «Омикрон» более заразен, то есть распространяется проще своих предшественников. Вместе с этим он быстрее «выгорает», так как появляется большое количество тех, кто уже не восприимчив к вирусу. Петр Чумаков считает, что эта волна коронавируса может стать последней.

«Мы можем даже не заметить новой волны, поскольку она будет бессимптомной. Скорее всего, ее вообще не будет. Будут маленькие подъемы заболеваемости», — пояснил вирусолог.

Несмотря ни на что, медики призывают пациентов прививаться. Это поможет уменьшить риск заразиться и предотвратить тяжелое течение болезни.