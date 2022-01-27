Наемная рабсила: ТОП-4 мужских имен, чьи обладатели всю жизнь будут работать на чужого дядю

Все население трудоспособного возраста можно разделить на две неравные части: люди, которые любят работать только на себя и предпочитающие работать по найму.

Первая категория, которая не склонна работать на «чужого дядю», предпочитая все делать самостоятельно, отличается инициативностью и пассионарностью, творческим подходом.

Вторая часть человечества — это люди, которые предпочитают заниматься непосредственно своим трудом, любимым ремеслом. Просто им так удобнее, в своем деле они достигают больших высот, при этом им совершенно не нужна административная работа.

«Эти отличия лучше всего объясняются расположением планет при рождении, но здесь важную роль играет имя, которое носит человек: имя — это набор звуков и вибраций, которые сопровождают человека всю жизнь и определяют его характер и судьбу», — заявила в эксклюзивном интервью астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова.

Сергей, Андрей, Антон и Роман — имена мужчин, которые не стремятся уйти на вольные хлеба, а предпочитают всю жизнь работать на «чужого дядю», по найму.

«Они исполнительны, трудолюбивы, не конфликты и предпочитают вторые роли, но вполне себе достигают больших успехов в своей работе», — подытожила эксперт.

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