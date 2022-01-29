🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 января, убывающая Луна в Стрельце вызовет у многих знаков зодиака желание творить и блистать на публике. Поднимите себе настроение и отправляйтесь навстречу неизвестности. Вселенная прикроет вам спину, пока вы двигаетесь к приключениям.

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♈ Овен

Бывают моменты, когда минимальные усилия дают максимальный результат. Овны находятся сейчас именно в такой точке своей жизни. Необходимо продолжать работать в тандеме с таинственными силами — тогда появится возможность совершать великие дела.

Космический совет: прислушайтесь к таинственным силам.

♉ Телец

Ваша миссия на сегодня, Тельцы, — быть собой настолько, насколько это возможно. Делайте, что вздумается, и дайте другим возможность вдохновиться вашей внутренней свободой. Сейчас вы вступаете в новый важный этап своей жизни.

Космический совет: сегодня вы должны сиять и быть лучшей версией себя.

♊ Близнецы

Нестандартное мышление переоценено. Не нужно искать креативные решения для любой проблемы. Нередко к успеху приводит выполнение простых действий, не вызывающих ни у кого удивления. Важный нюанс в том, что совершать их нужно регулярно и своевременно.

Космический совет: лучшее — враг хорошего. Сегодня перфекционизм может сыграть с вами злую шутку.

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♋ Рак

Чувство уныния и обреченности чаще всего мы провоцируем у себя сами. Какими бы угнетающими не были обстоятельства, все равно можно настроиться на позитивный лад. Гоните сегодня прочь негативные мысли. Друзья и любимые помогут вам в этом.

Космический совет: сегодня — не время для меланхолии. Поднимите себе настроение!

♌ Лев

Со временем многие признают, что серьезные перемены в жизни были к лучшему. Иногда вместо удара по тормозам, нужно просто пристегнуться и сказать «да» поездке. Только не забывайте обращать внимание на знаки, посылаемые Вселенной. Тогда точно приедете в один из самых прекрасных этапов своей жизни.

Космический совет: не бойтесь перемен, они приведут вас в одну из самых прекрасных фаз вашей жизни.

♍ Дева

Вместо того чтобы искать виноватых, Девам нужно взглянуть на обстоятельства с другой точки зрения. Представителям этого знака следует осознать раны, нанесенные взрослыми в детстве, и не переносить их во взрослую жизнь. Примирение с прошлым откроет вам путь к лучшему будущему.

Космический совет: примиритесь с прошлым.

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♎ Весы

Если сегодня жизнь предоставит вам возможность немного рискнуть и порезвиться, смело отвечайте «да», Весы. Не задавайте лишних вопросов. Смело шагайте в портал неизвестного с чувством уверенности в том, что вы со всем справитесь и отлично проведете время.

Космический совет: не бойтесь сегодня нарушить правила, если душа того просит.

♏ Скорпион

Ретроградный Меркурий совсем измучил вас, Скорпионы. Пришло время пополнить запас сил. Забудьте на время о всех трудностях и позвольте себе развеяться. Прогуляйтесь по парку и ощутите любящая вас землю под ногами. Или просто раскатайте коврик и просто дышите в течение десяти минут.

Космический совет: будни выдались непростыми, так что просто отдохните от всего в тишине.

♐ Стрелец

Если мы принимаем решения исключительно из чувства страха, то мы движемся вниз. Если же ими руководит вдохновение или любовь, мы находим способ открыть портал в лучший мир. Не бойтесь сделать первый шаг на пути, который пугает, но почему-то привлекает вас.

Космический совет: будьте смелее, Вселенная прикроет вашу спину!

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♑ Козерог

Козерогам сегодня нужно начать думать нестандартно, нарушая собственные правила. Это поможет открыть новые аспекты личности. Кроме того, можно попробовать себя в технике креативного письма — стихах или прозе. Не стоит думать об идеале, лучше просто расслабиться и повеселиться.

Космический совет: попробуйте мыслить нестандартно.

♒ Водолей

Сегодня ваше творческое мышление не будет знать границ. Поднимайтесь на борт полета фантазии, и результат очень приятно удивит вас. То, как ваша работа будет принята другими, — это не то, о чем вам следует беспокоиться. Просто повеселитесь.

Космический совет: сила вашего воображения сегодня будет безгранична. Творите!

♊ Рыбы

Перед Рыбами стоит выбор — стать жертвой мира или авантюристом в поисках сокровищ. Не все всегда складывается в лучшую сторону, однако, играя в обвинения, можно застрять в одной точке. Необходимо взять на себя ответственность за свою жизнь. Помня о том, что каждый сам является создателем своей реальности, можно обрести чувство свободы.

Космический совет: перестаньте искать виноватых.

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