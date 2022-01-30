Возлюбленный Волочковой ответил на обвинения в терроризме

Новый ухажер скандальной балерины Анастасии Волочковой Сережа прокомментировал слухи о своем уголовном прошлом. Судя по его словам, преступником он себя не считает.

«Ну ей там писали: „Настя, аккуратнее, с вами террорист“. Все переживали за нее. А она говорит: „С тобой в огонь и в воду!“ Ну не террорист, ну какой я вам террорист? Я — управляющий банным комплексом», — сказал 46-лентний предприниматель в эфире телеканала НТВ.

Стоит отметить, что Волочкова верит своему возлюбленному и активно защищает его.

«Я Сергея знаю три недели! Я верю каждому слову, которое сказано им», — заявила эпатажная балерина журналистам.

Анастасия прекрасно понимает, что ее новый мужчина не сможет содержать ее финансово. Тем не менее Сережа уже поделился своими планами на знаменитость.

«Сергей уже просил: „Ой, я хочу дочку от тебя…“ Надо иметь возможности и понимание, что этого ребенка нужно будет содержать, воспитывать, нести ответственность. Это же не игрушки. Это не кота завести, а родить ребенка!» — рассудила балерина.

Слухи о преступном прошлом банщика Сережи пошли после сенсационного эфира на передаче Дмитрия Борисова. Во время нее сын художника Никаса Сафронова представил результат своего расследования: нового ухажера Волочковой ожидает тюремный срок за террористический акт на Украине. Также, согласно словам сына живописца, предприниматель ранее был осужден за кражу.

После «разоблачения» Сережа пропал из социальных сетей Волочковой, хотя до этого активно отвечал вместе с ней на вопросы пользователей. Сама балерина объяснила это загруженным рабочим графиком. Вскоре кавалер снова появился в сети — с шикарным букетом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Волочковой роман с бывшим уголовником.