Соседи рассказали о падении школьницы с 22-го этажа на вечеринке: «Встала и пошла»

Соседи поведали о падении школьницы с 22-го этажа жилого дома в Москве.

«В сугроб (упала — прим. ред.), встала и пошла», — рассказали очевидцы.

Известно, что в результате падения восьмиклассница не получила тяжелых травм в результате падения. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, тупую травму живота, множественные поверхностные ссадины и ушибы. По предварительной информации, девочка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По информации 5-tv.ru, восьмиклассница пыталась перелезть через балкон. Согласно имеющейся информации, ЧП произошло во время домашней вечеринки. Упала 15-летняя Кристина С., держала ее ровесница Ксения З. Что стало причиной случившегося — выясняется.

Инцидент произошел 29 января. Во время рискованного маневра девочку придерживала одноклассница. Однако ей не хватило сил, и подросток сорвалась, полетев вниз с одного из последних этажей высотки.

Известно, что на прошлой неделе упавшая восьмиклассница выписалась из больницы: у нее выявили депрессивное расстройство. После падения ее забрала психбригада, сейчас с ней работают психологи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что врач не поверил в спасение упавшей с 22 этажа девочки. По его словам, при падении с этажа выше пятого, выжить практически нереально.