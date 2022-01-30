Стала известна причина смерти Леонида Куравлева
Источник из окружения актера Куравлева назвал причину его смерти
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Знаменитый артист ушел из жизни 30 января после тяжелой болезни.
Причиной смерти народного артиста РСФСР Леонида Куравлева, скончавшегося на 86-м году жизни в хосписе, стала остановка сердца. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник из окружения актера.
«Да, (находился - Прим.ред.) в хосписе, куда его перевели из Коммунарки. Говорят, ожидаемо было. У него помимо смешанной деменции была цереброваскулярная болезнь, мозг умирал. Причина — остановка сердца», — цитирует агентство собеседника.
Состояние 85-летнего Леонида Куравлева ухудшилось в начале 2022 года. 5 января его экстренно госпитализировали с вирусной пневмонией. Диагноз COVID-19 у актера не подтвердился, но поражение легких было обширным. В то же время у него диагностировали проблемы с пищеварением и серьезное поражение головного мозга. Куравлев перенес операцию и даже почти пошел на поправку. К сожалению, это был лишь временный эффект. Последние дни жизни актер провел в хосписе, куда его перевели из больницы 21 января.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, прощание с Леонидом Куравлевым состоится во вторник, 1 февраля. По информации Союза кинематографистов, с большой долей вероятности актер будет похоронен на Троекуровском кладбище, где покоится его супруга.
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