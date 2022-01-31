Скончалась кинокритик Ольга Галицкая

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 1 154

Журналистку госпитализировали 28 января с пневмонией.

Скончалась кинокритик Ольга Галицкая

Фото: ТАСС / Матыцин Валерий

Скончалась одна из самых известных российских кинокритиков Ольга Галицкая. О смерти сообщили в Facebook ее друзья.

По предварительной информации, причиной смерти стал инсульт, развившийся из-за последствий COVID-19. Галицкую госпитализировали 28 января с пневмонией в 15-ю московскую больницу.

Журналистка Ксения Ларина уточнила, что критик была одна и не успела никому сообщить, что ей плохо. Дверь ее квартиры вскрывали спасатели МЧС, которых вызвали родственники.

Ольга Галицкая работала на радиостанциях «Эхо Москвы», «Маяк», печаталась в «Московском комсомольце», «Газете», входила в Гильдию киноведов и кинокритиков.

Как писал 5-tv.ru, 30 января также скончались актер Леонид Куравлев, кинематографист Виктор Мережко и мультипликатор Майя Бузинова.

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