Берегите силы: какие опасности всем знакам зодиака уготовили 29-е лунные сутки

В понедельник, 31 января, действуют 29 лунные сутки — сгущается туман, чувствуется недостаток энергии, появляется апатия, ощущается усталость. На протяжении нескольких последних дней, пока Луна шла на убыль, у многих представителей зодиакального круга сил было не так много, и сегодня это состояние достигнет своего апогея.

Как поясняет астролог и психолог Ксения Шахова, перед новолунием потенциал сделать что-то новое и прорывное в карьере или личной жизни минимален. Приходится на каждое дело затрачивать вдвое, а то и втрое больше энергии.

«Сегодня благоприятна процедура очищения дома, можно окуривать помещение, жечь свечи. Но нежелательно долго пребывать в темном пространстве либо взаимодействовать с людьми, которые выводят на негативную энергию и отнимают силы», — говорит эксперт.

По словам Шаховой, в 12:45 по московскому времени Луна переместится в знак Водолея. Этому воздушному знаку чужды какие-либо обязательства, он настолько своенравен, что может подарить крылья и вам. Многие почувствуют рвение к свободе, захотят определить свои границы, возможно, выстроить некую дистанцию в отношениях с близкими людьми.

На фоне вероятных 31 января перепадов настроения безо всякого повода это стремление к независимости может сыграть злую шутку. Эмоциональные проявления приводят в ступор окружающих, провоцируют конфликты.

«Это время самостоятельности и в то же время поиска близких по духу людей уже в группе, а не в семье. Неплохое время для общественно значимой работы, но общественный интерес уступает личным», — отмечает астролог.

Ксения Шахова назвала период неблагоприятным для операций на ногах, а именно в области голеней и лодыжек, а также на желчном пузыре — это органы, здоровьем и состоянием которых заведует Водолей.

«Возрастает нагрузка на вены и икры ног, поэтому желательно не отправляться в долгие пешие прогулки. В вечернее время усиливается напряженное влияние Урана на Солнце и Луну, так что вполне возможен срыв планов. Что-то пойдет не так, как вы хотели, будьте к этому готовы», — предупреждает эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2022 году планета увидит четыре знаковых затмения — два лунных и два солнечных. И важность этих четырех дней для человека можно назвать критической: астрологи уверены, что с каждой из этих дат может начаться новая жизнь, если правильно выполнить их инструкции.