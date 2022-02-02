Не опускать руки: что нужно сделать, чтобы Вселенная исполнила ваши желания

Мечта мотивирует человека на определенные поступки. Но иногда на исполнение желания уходит немало времени и жизненных сил, а некоторые из них и вовсе остаются навсегда в категории «несбывшиеся». Начинает казаться, все, что мы делаем бессильно перед тем, что мы действительно хотим. Но в эти минуты отчаяния не стоит опускать руки. Психолог Евгения Брайт уверена, Вселенная всегда на вашей стороне и готова услышать и исполнить все самое заветное. Главное, надо правильно ее об этом попросить.

Существует несколько простых правил для увеличения шансов на то, что Вселенная исполнит ваши желания. Сначала подумайте, чего вы хотите на самом деле. Загадывать нужно лишь одно желание. Самое важное для вас. Выберите одну сферу, в которой вы хотите преуспеть. При этом лучше всего руководствоваться не разумом и расчетом, а душой.

Также говорить о желании нужно от первого лица, а переводить на других людей категорически запрещается. Как и нести вред и угрозу другим, пишет Rsute.

Не ставьте в своей голове временных рамок. Ведь Вселенной лучше знать, когда это желание по-настоящему обернется для вас счастьем.

Кроме того, не стоит сообщать о своих желаниях кому-либо. О нем должны знать только вы и никто другой. Но чаще думайте и визуализируйте мечту как можно конкретнее.

Психолог утверждает — той самой верной формулы для обращения к Вселенной просто не существует. Однако, следуя простым правилам, можно увеличить шансы на то, что она услышит вас.

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