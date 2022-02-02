Диктатор в юбке: почему романы Волочковой становятся все короче и короче

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 11 395

Друг Волочковой Ковалев объяснил мимолетность романов балерины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lev Ilyin; 5-tv.ru

Мужчины в последнее время надолго не задерживаются в жизни артистки.

Уже второй роман Анастасии Волочковой, начавшийся с красивой сказки на Мальдивах, закончился так же быстро, как начался. Сначала предприниматель Олег, теперь банщик Сергей — балерина говорила о своих партнерах как о невероятной любви, однако те довольно быстро испарились из ее жизни.

Друг Анастасии Волочковой, предприниматель Андрей Ковалев в беседе с 5-tv.ru предположил, почему балерине не удается построить длительные отношения. Он отметил, что Волочкова — трудяга. Возможно, ее плотный ритм жизни могут вынести далеко не все мужчины.

«Я жил в доме Большого театра и видел известных балерин, у которых вообще не было мужей. Они на старости оказались одиноки, они всем пожертвовали ради своей карьеры, а жизнь наша такая сейчас — она краткосрочная, она быстрая, поэтому, может, и романы у Насти такие короткие», — поделился Ковалев.

Он также отметил, что со столь целеустремленными и успешными женщинами крайне тяжело быть рядом. Мужчинам приходится соответствовать требовательным спутницам.

«По идее рядом с успешной женщиной должен быть такой же успешный мужчина — не получается. Успешная женщина — это все-таки такой диктатор в юбке, и рядом с ней чаще всего как раз вот всякого рода альфонсы», — отметил друг звезды.

Он также добавил, что раньше Волочковой удавалось выстраивать длительные отношения. У балерины был роман с одним успешным предпринимателем. Они были счастливы вместе, но, к сожалению, не сложилось.

Возможно, балерине стоит задуматься о том, чтобы попробовать встречаться с более состоявшимися и успешными мужчинами. Сейчас же ее отношения в сети в шутку называют игрой в благотворительность.

Как напоминают dni.ru,  встреча Сергея и Анастасии сама по себе была странной: на шоу Ларисы Гузеевой мужчина должен был другой женщине, однако балерина решила забрать его себе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему курортные романы Волочковой терпят фиаско в Москве.

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