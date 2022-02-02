Магия антиоксидантов: какой продукт предотвращает образование тромбов

Уникальными свойствами обладает один из главных продуктов средиземноморской кухни.

Добавление оливкового масла в блюда всего один раз в неделю может стать отличной профилактикой образования тромбов. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Нью-Йоркского университета, изучая свойства этого продукта.

Специалисты провели анализ состава крови пациентов, страдающих ожирением, а также людей, употребляющих в пищу оливковое масло. Как выяснилось, этот продукт снижает активность тромбоцитов и, соответственно, предотвращает их склеивание — формирование тромбов.

Ученым предстоит выяснить, что именно в составе масла таким образом влияет на кровь. Исследователи предполагают, что чудодейственный эффект имеет отношение к специфической структуре молекул оливкового масла, а также к содержанию в нем антиоксидантов.

Важно помнить, что при использовании оливкового масла в пищу не стоит подвергать его термической обработке — так оно теряет свои полезные свойства. Специалисты советуют добавлять его в салаты или соусы.

Если же готовить жирную морскую рыбу с оливковым маслом, то это может принести двойную пользу. Содержащиеся в ней омега-3 также подавляют способности тромбоцитов к склейке. Однако для достижения такого эффекта нужно съедать в неделю примерно полкило морской рыбы. Вариант с добавлением оливкового масла в салаты значительно бюджетнее, хоть и не такой вкусный.

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