В Кремле прокомментировали появление Путина без маски

Появление президента России Владимира Путина на публике без медицинской маски не означает, что глава государства не соблюдает санитарно-эпидемических норм. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он заверил, что вокруг президента всегда принимаются необходимые меры предосторожности.

«Лица в контакте с ним или тестируются неоднократно, некоторым из них приходится какое-то количество дней пересиживать в карантине. Президент в определенные моменты, особенно во время публичных выступлений, не надевает маску. Но это не означает, что не соблюдаются исчерпывающие меры безопасности», — подчеркнул представитель Кремля.

Также Песков уточнил, что в преддверии визита Путина в Пекин на открытие зимних Игр также ведется тщательная подготовка. Президент ежедневно получает дайджесты и информацию о состоянии здоровья спортсменов.

Ранее пресс-секретарь главы государства уточнял, что Путин не планирует встречи и переговоры с зарубежными лидерами на Играх в Пекине именно из-за коронавирусных ограничений. По этой же причине не состоится даже короткая беседа с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Всего планируется разыграть 109 комплектов медалей. От России выступят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.

Как писал 5-tv.ru, среди российских спортсменов уже выявили несколько случаев заражения коронавирусом. Эти атлеты вынуждены отказаться от поездки на Игры.