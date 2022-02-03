В Кремле прокомментировали появление Путина без маски
Россиян призвали не беспокоиться, ведь охрана здоровья президента ведется самым тщательным образом.
Фото: ТАСС / Карпухин Сергей
Появление президента России Владимира Путина на публике без медицинской маски не означает, что глава государства не соблюдает санитарно-эпидемических норм. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он заверил, что вокруг президента всегда принимаются необходимые меры предосторожности.
«Лица в контакте с ним или тестируются неоднократно, некоторым из них приходится какое-то количество дней пересиживать в карантине. Президент в определенные моменты, особенно во время публичных выступлений, не надевает маску. Но это не означает, что не соблюдаются исчерпывающие меры безопасности», — подчеркнул представитель Кремля.
Также Песков уточнил, что в преддверии визита Путина в Пекин на открытие зимних Игр также ведется тщательная подготовка. Президент ежедневно получает дайджесты и информацию о состоянии здоровья спортсменов.
Ранее пресс-секретарь главы государства уточнял, что Путин не планирует встречи и переговоры с зарубежными лидерами на Играх в Пекине именно из-за коронавирусных ограничений. По этой же причине не состоится даже короткая беседа с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Всего планируется разыграть 109 комплектов медалей. От России выступят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.
Как писал 5-tv.ru, среди российских спортсменов уже выявили несколько случаев заражения коронавирусом. Эти атлеты вынуждены отказаться от поездки на Игры.
- 3 февр
- Игры в Пекине: На сколько медалей могут рассчитывать российские спортсмены?
- 2 февр
- Жуков запустил «снежок запретов» в поддержку спортсменов из РФ: «Подальше от ребят»
- 2 февр
- Эстафета факелоносцев стартовала в Пекине накануне зимних Игр
- 1 февр
- Тотьмянина подписала петицию Ягудина в поддержку сборной РФ
- 31 янв
- Кремль: Путин не планирует встречи с зарубежными лидерами на Играх в Пекине
- 31 янв
- Биатлонистка Васнецова пропустит Игры в Пекине: «Мечта остается лишь мечтой»
- 27 янв
- Первый рейс с российскими олимпийцами вылетел в Китай
- 25 янв
- ОКР утвердил состав сборной России на зимние Олимпийские игры-2022
- 23 янв
- Приехавших в олимпийские деревни в Пекине спортсменов заселили в «пузыри»
- 26 дек
- Песков рассказал о планах Владимира Путина на будущий год
Читайте также
86%
-0.65 86.28
-0.51
Нашли ошибку?