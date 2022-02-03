Названа любимая всеми сладость, которая снижает уровень холестерина в крови

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 546

В Великобритании выяснили, что шоколад снижает уровень холестерина в крови

Названа любимая всеми сладость, которая снижает уровень холестерина в крови

Фото: Depositphotos / Burgstedt

К неожиданным выводам в ходе эксперимента пришли британские ученые.

Высокий уровень холестерина со временем может привести к серьезным проблемам со здоровьем, однако ученые выяснили, что есть сладкое лакомство, которое справляется с холестерином «так же эффективно, как и лекарства». Об этом сообщает Daily Express.

«Целебной» сладостью оказались некоторые виды шоколада. Они способны стать «эффективной пищевой альтернативой» медицинским препаратам, особенно для тех, кого беспокоят побочные эффекты лекарств, говорится в статье.

Еще одним эффективным продуктом в борьбе с высоким холестерином названы орехи. Отмечается, что это богатый источник ненасыщенных жиров, благодаря которым можно «держать холестерин под контролем». Кроме того, орехи содержат клетчатку, которая блокирует проникновение холестерина в кровь из кишечника. Для достижения эффекта достаточно употреблять горсть орехов в день.

Наконец, третьим неожиданным средством от холестерина стал смузи — коктейль из свежих фруктов, ягод, зелени и овощей на воде, соке, кефире или молоке. Уточняется, что для исследования были разработаны специальные рецепты с содержанием клетчатки, фитостеролов, омега-3 жиров и антиоксидантов.

Дальнейший эксперимент, в ходе которого участники употребляли дважды в день в течение 30 дней вышеназванные продукты, показал, что уровень холестерина у них снизился в среднем на 9%, а у некоторых — более чем на 30%.

Ранее британский таблоид призвал употреблять в пищу вишневый сок, так как он благотворно влияет на организм и помогает нормализовать уровень сахара в крови. Исследование показало, что у пациентов, употреблявших по 40 граммов напитка ежедневно в течение шести недель, снизились вес, давление, уровень сахара и холестерина.

Как 5-tv.ru назвал самый доступный фрукт, разжижающий кровь и предотвращающий тромбоз.

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