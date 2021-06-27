Околотеатральный трутень: в Ленкоме рассказали о настоящей зарплате Поргиной

Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина обрушилась с критикой на новую дирекцию Ленкома, в котором она последние 50 лет числится штатной сотрудницей. Она утверждает, что ей буквально нечего есть, а руководство театра напрасно расходует деньги и намеренно «задвигает» именитых актеров.

В ответ на это директор Ленкома Марк Варшавер только смеется в ответ и уверяет, что все эти обвинения голословны.

«Кроме смеха ее слова не вызывают никаких эмоций. Заявления Поргиной меня даже не огорчают, потому что это откровенная ложь и хамство. В свое время я выхлопотал ей звание заслуженной артистки. Делал это не из-за ее персональных заслуг перед театром, а потому, что она — жена Николая Караченцова, уникального артиста, который строил наш театр», — приводит слова руководителя сайт KP.RU.

При этом он уточнил, что слышать от Поргиной обвинения в финансовых растратах просто невероятно, ведь она сама и есть финансовая растрата, поскольку числится штатной актрисой, исправно получает зарплату, но на сцену не выходила более 15 лет.

«У нее зарплата — 52 тысячи рублей в месяц, при том, что она ничего не играет в театре. До этого у нее был оклад 100 тысяч рублей, но по просьбе Марка Анатольевича Захарова я перевел ее на 50% процентов от оклада. Благодаря званию заслуженной артистки сейчас у Поргиной прибавка к пенсии — 30 тысяч рублей. Плюс пенсия 22 тысячи. Суммарно получается больше 100 тысяч в месяц», — выразил готовность предоставить финансовую отчетность Варшавер.

Директор театра также подчеркнул, что за все годы в Ленкоме Поргина выступала исключительно в эпизодических ролях, а после того, как ее супруг попал в аварию, то бывший худрук Ленкома Марк Захаров запретил выпускать актрису на сцену, поскольку она на ровном месте устраивала скандалы и вела как последняя хабалка.

«Когда Коля был здоров, еще до аварии, Поргина тоже была тише воды. Она разгулялась после его болезни… Стала ходить на ток-шоу. Все это видят и все про нее понимают. Человеку устроили нормальную, достойную старость, а он хамит», — посетовал директор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова Караченцова назвала ужасом ситуацию в «Ленкоме» после смерти Захарова.