Федосеева-Шукшина публично обругала сына Алибасова: «Подлец, вон отсюда»

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина оказалась в центре очередного скандала. Сын экс-мужа знаменитости Бари Алибасова устроил настоящий переполох из-за того, что бывшая мачеха оказалась в пансионате для пожилых.

Наследник заявлял, что 83-летнюю звезду отечественного кинематографа надо спасать и был даже готов жениться на ней, чтобы стать законным опекуном.

Однако сама актриса восприняла эту трогательную и весьма навязчивую заботу крайне негативно. Знаменитость пока не появляется на публике из-за коронавируса, однако недавно она по видеосвязи выступила в эфире одного из ток-шоу, участие в котором принял и Алибасов-младший. Воспользовавшись случаем, актриса решила высказать ему все, что о нем думает.

«Вон отсюда. Ты подлец, ты мерзавец. Самый отвратительный, которых я только знаю. Чтобы тебя на этом телевидении вообще больше не было. Ты не достоин мизинца быть здесь», — гневно заявила знаменитость.

Также Федосеева-Шукшина рассказала, что в лечебном заведении, куда она отправилась, чтобы поправить здоровье, ей очень понравилось и она хотела бы поехать туда еще раз.

Как отмечала актриса в одном из недавних интервью, в пансионат она поехала также из-за того, что ее дочь Ольга, с которой она живет в одной квартире, заболела коронавирусом. Артистка надеялась уберечься от опасной инфекции за городом. Однако этот план не удалась претворить в жизнь. В итоге Федосеева-Шукшина все же заразилась COVID-19 и поэтому была вынуждена вернуться к наследнице и теперь они вместе находятся на карантине.

По словам актрисы, она чувствует себя вполне нормально, следит за сатурацией (уровнем кислорода в крови — Прим.ред.) и температурой.

Ранее 5- tv.ru рассказал, что Алибасов-младший приписал себе возвращение Федосеевой-Шукшиной из дома престарелых.