Алибасов-младший приписал себе возвращение Федосеевой-Шукшиной из дома престарелых

Бари Алибасов-младший заявил, что Лидию Федосееву-Шукшину вернули из дома престарелых домой из-за него. Сын известного продюсера ранее заявил, что готов жениться на экс-супруге своего отца.

«Для меня очевидно, что Лидию вернули обратно именно из-за моего заявления, что я приеду и женюсь на ней. <…> Я просто помогаю близкому другу своего отца», — рассказал Алибасов-младший изданию Teleprogramma.pro.

Теперь мужчина, по всей видимости, гордится собой. Он считает, что Федосееву-Шукшину отправили в дом престарелых не для лечения, а подальше от наследницы, которая желает вероломно «завладеть» имуществом звезды. Он же, с его слов, готов распоряжаться им после свадьбы честно.

«Лидия Николаевна сейчас дома, очень расстроена. Ей обидно, она не верит в добрые намерения со стороны Алибасова-младшего», — опровергла слова Алибасова-младшего адвокат артистки Юлия Вербицкая-Линник.

Защитница Федосеевой-Шукшиной призналась, что актриса находится в расстроенных чувствах. Она не верит в добросердечность сына продюсера. По словам адвоката, Алибасов-младший неоднократно обижал звезду советского кино.

«Лидию Николаевну стали упоминать в очень неприятном ключе, и из-за высказываний Алибасова-младшего о том, что он готов на ней жениться, она, конечно, очень разволновалась. И прервала свое лечение из-за того, что сейчас начнутся провокации, а вещи подобного рода не могут хорошо сказаться на здоровье», — рассказала Вербицкая-Линник журналистам.

Недавно стало известно, что дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной отправила свою мать на лечение в пансионат «Идиллия», где пребывал Леонид Куравлев до своей госпитализации. 36-летний Алибасов-младший, по его словам, определил, что 53-летняя Ольга Шукшина получила право переписать на себя квартиру, пока ее мать находится на лечении. Он признался, что готов вызволить экс-супругу своего отца из пансионата, чтобы этого не произошло. Он даже был готов жениться на ней ради этого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Лидия Федосеева-Шукшина съехала от дочери в центр для пожилых.