Варшавер упрекнул Захарову в предательстве: «Что несет эта женщина?»

Легендарный «Ленком» трясет от череды скандалов. Дочь знаменитого режиссера Марка Захарова — актриса Александра Захарова — вступила в открытое противостояние с директором театра Марком Варшавером. Женщина обвинила руководителя в финансовых махинациях, краже прав на спектакли ее покойного отца. Ответчик был не в силах молчать — поделился своей позицией.

Как известно, все началось с плохих продаж на спектакли с участием Захаровой. Звезда обвинила во всем Варшавера, намекая на попытку выжить ее из «Ленкома». Вскоре она же намекнула на наличие офшоров у директора театра. Следственный комитет уже начал проверку. 74-летний Марк Борисович в шоке.

«Это безумие и безобразие — про офшоры с миллиардами, про то, что Марк Анатольевич (Захаров — Прим. ред.) никогда не дружил со мной. Оказывается, я был человеком не его уровня. Вы представляете, что несет эта женщина? Либо на нее повлиял возраст, либо она тяжело болеет. Это колоссальное предательство», — возмущался Варшавер в интервью сайту Teleprogramma.pro.

Директор «Ленкома» признался, что до скандала считал Александру Захарову едва ли не родственницей. Сейчас же Марк Борисович говорит обратное и уверяет, что такая женщина не достойна носить фамилию великого режиссера.

«Захарова должна понимать, что сама делает себе плохую рекламу перед артистами. К ней и так относятся неуважительно, а она сейчас этой грязной ложью только усугубляет ситуацию», — сказал руководитель театра.

РИА / Екатерина Чеснокова

Варшавер констатировал: уволить Захарову не может — не позволяет закон. Тем более, что та — ведущая актриса. Остается только надеяться, что рано или поздно звезда прекратит опасную «лидерскую гонку».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как прокомментировала поведение Александры Захаровой звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко.