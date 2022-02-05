Не плачь на холоде! О каких заболеваниях могут рассказать слезы на морозе

В случае выделений странного цвета и боли в глазах, обратитесь к врачу как можно скорее.

В холодную погоду слезы на улице — явление не редкое. Вокруг слезотечения на морозе ходит множество сомнительных мифов. Якобы из-за этого можно получить серьезное заболевание глаз.

Офтальмолог Анна Белямова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, в каких случаях действительно стоит бить тревогу и в срочном порядке идти к врачу.

Слезная анатомия

«Слезотечения бывают патологическими и физиологическим, — подчеркнула медик, — Наша слезная жидкость формируется в сводах конъюнктивы, в верхнем и нижнем. Эти железки находятся в толще век, они отвечают за выработку основной слезной жидкости, которая смачивает глазную поверхность в течении дня, как правило, выделяется в объеме один миллилитр, и этого хватает в течении суток для увлажнения поверхности глаза».

Специалист отметила, что основная слезная железа, которая находится под верхним веком в наружном крае глазной щели и под орбитой, отвечает за рефлекторные выделения слезной жидкости.

«Это происходит, когда имеются какие-то внешние воздействия: это холодный воздух, это солнце, это сильный ветер, либо когда нас сопровождают какие-то эмоции — слезы печали, либо слезы радости», — объяснила Белямова.

По словам офтальмолога, слезная жидкость по слезному ручейку утекает в слезное озеро, находящееся во внутреннем углу глазной щели. Далее через канальцы она утекает в носослезный канал, который открывается в нижний носовой ход. Проблемы возникают, когда выделяется слишком много слезы, из-за чего жидкость не успевает перемещаться по описанному выше пути.

Второй момент, из-за чего может быть повышено слезотечение, это когда есть препятствие току слезы.

«Либо это суженые слезные канальцы, либо в пожилом возрасте это может быть атония нижних слезных точек, которые связаны с тем, что мышцы становятся более дряблыми. Они хуже выполняют свою насосную функцию. В норме слезная точка, как насосик, засасывает слезу в каналец», — пояснила медик.

Дряблость мышц, либо особенности строения лица — слишком широкая переносица или слишком длинный каналец также могут привести к проблемам со слезотечением.

«Третий момент — это когда есть проблемы со слизистой носа, — подчеркнула офтальмолог, — Это может быть отек, воспаление слизистой носа. Ринит — довольно частая ситуация. Когда нос заложен, обратите внимание, что всегда идет слеза и, наоборот, когда есть слезотечение, всегда пациента сопровождает насморк».

Пора к врачу?

Если слезы текут только в ветреную холодную или солнечную погоду на улице, то скорее всего каких-то серьезных проблем у вас нет, считает медик. Если же слезотечение постоянно, то необходимо обратиться к специалисту.

«Такие моменты, когда слезотечение является постоянным, могут быть связаны с какими-то бактериальными процессами, вирусными, либо это могут быть изменения, которые связаны с роговицей, с передним отделом глазного яблока, с воспалением в переднем отделе глазного яблока», — предупредила Белямова.

В таком случае ситуация требует медицинского вмешательства. Но обычно слезы на ветру и на морозе никак не влияют на остроту зрения.

«Ситуация, которая связана со слезотечением только на улице и только в холодную ветреную или солнечную погоду, как правило, не влияет на остроту зрения и ничем опасным для зрения и для человека не является, но если вы испытываете такие состояния часто, то не лишним будет обратиться к офтальмологу», — считает медик.

Она отметила, что подобные состояния легко лечатся цинкоборными каплями. Лекарство закладывается перед выходом на улицу, чтобы слегка подсушить поверхность глаза. Однако долго пользоваться такими каплями нельзя.

«Своим пациентам мы рекомендуем при слезотечении на улице промокать слезу, но не обычным платком носовым. Лучше взять салфетки бумажные, либо марлевые салфетки и промокать эту слезу, не растирая само глазное яблоко», — дала совет врач.

Если же глаза краснеют, болят, есть повышенная температура и выделения желто-зеленого цвета, то важно не ждать и немедленно обратиться к врачу, подытожила она.

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