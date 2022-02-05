Сантехники, пожарные и прочие страхи: как фильмы для взрослых портят жизнь раз и навсегда

Порнография давно ворвалась в нашу жизнь. Еще в эпоху VHS-кассет и магнитофонов Panasonic данная продукция распространялась нелегальным способом. Сейчас же в эру информационных технологий и общедоступности информации широкому распространению подверглись не только шедевры мирового кинематографа, но и более запретное «видео для взрослых».

И эта маркировка стоит на порнофильмах не просто так, ведь они не предназначены для просмотра несовершеннолетними. А когда гормоны играют, девочкам хочется знакомиться с мальчиками и наоборот, возникает масса вопросов, ответы на которые дети черпают не из уст родителей, а посредством просмотра «взрослого» контента. Однако велика вероятность, что эта тяга весьма пагубно скажется на психическом развитии ребенка, ведь увиденное может крепко отпечататься в его подсознании. Именно поэтому сексолог Алия Королева в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала о возрасте, в котором допустимо смотреть порно, и как преждевременное зрелище может испортить всю дальнейшую взрослую жизнь подрастающего поколения.

«Не секрет, что большинство людей смотрят порно, а кто говорит, что не смотрит — либо имеет какие-то запреты, идущие из детства, либо, возможно, немножечко лукавит. Это естественный по сути физиологический процесс, который снят на камеру», — резюмировала специалист.

Сексолог отметила, что для взрослого человека, для которого по каким-либо причинам в ближайшее время не доступен секс, порнофильмы выступают этаким аналогом сексуальных отношений. Однако с детской психикой порно может сыграть злую шутку.

«На детскую психику это может повлиять крайне негативно. Почему? Потому что, пока человек взрослеет — психика его неокрепшая. Она еще слишком уязвима и любое какое-нибудь яркое впечатление от чего-либо может негативно сказаться на нем в будущем», — рассказала Королева.

Эксперт добавила, что нет ничего плохого в том, что ребенок в возрасте 11-13 лет увидел порнографический фильм. Хорошо, если в этот момент рядом ним оказался взрослый, который разъяснит подрастающему человеку, что он увидел.

Опасно другое — жанровое разнообразие порно ничуть не уступает оному в привычной киноиндустрии, поэтому велика вероятность, что ребенок увидит крайне «изысканную» сексуальную связь. Это может травмировать его психику раз и навсегда, отразившись на взрослой жизни в дальнейшем.

«Как правило, категорий настолько много, начиная от БДСМ, групповых и так далее и тому подобное, доходя и до животных. Согласитесь, если это увидит ребенок, как минимум, у него исказится восприятие того, что такое нормально, что такое вообще должно быть в сексе. До десяти (лет — Прим.ред.) крайне не рекомендуются те эмоции, которые может увидеть, испытать. Просмотренное, увиденное может выразиться так, что у него разовьется какое-то отвращение к сексу как к таковому», — дополнила специалист.

В самых безобидных формах у человека может просто сформироваться чувство стыда в сексе. Более опасное проявление, скорее всего, произойдет из-за влияния более жестоких жанров, где мужчина доминирует над женщиной и наоборот. У ребенка от 10 до 12 лет в голове может сформироваться картина, в которой такой сценарий поведения является нормой, но это, по словам эксперта, совершенно не так.

«Наш сексуальный интерес, наша сексуальность зарождается как раз в самом детстве, в самом начале. И то, как нам покажут этот процесс, или то, от чего мы испытаем удовольствие — все это мы и будем пытаться воспроизвести», — поделилась сексолог.

Нормальным возрастом для просмотра порнофильмов, по мнению Королевой, является 13 лет. Однако это вовсе не значит, что нужно заставлять ребенка его смотреть. Эксперт считает, что дети и сами найдут способ «закрыть» недостающие знания в физиологии. Задача же родителей здесь, помочь разобраться ребенку в просмотренном, если вы вдруг застали его за этим занятием.

«Если ребенок увидел, либо вы увидели в браузере, что он это посмотрел, объясните ему, что это такое. О том, что мир порно — это всего лишь картинка и о том, что в жизни не каждый сантехник или пожарный, приходя в дом, сразу вливается в какой-то сексуальный процесс с хозяином или хозяйкой дома», — завершила специалист.

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