Фигуристка Валиева вывела сборную РФ на первое место в командном зачете на Играх
15-летняя спортсменка с большим отрывом обошла соперниц из Японии и Канады.
Фото: РИА Новости / Владимир Песня
Игры в Пекине начались лишь недавно, а российская сборная уже удивляет блестящими результатами. Юная звезда фигурного катания Камила Валиева одержала победу, показав короткую программу командного турнира международных состязаний, передает «Спорт-Экспресс».
Известно, что 15-летняя одиночница получила за идеальный прокат 90,18 балла. Благодаря стараниям Валиевой сборная РФ оказалась на первом месте в командном зачете на Играх, набрав 36 баллов после первых программ во всех дисциплинах.
Второе место по итогам показа короткой программы заняла спортсменка из Японии: Вакаба Хигути заработала 74,73 балла. Третье место досталось фигуристке из Канады — Медлен Скизас поставили 69,60 балла.
Камила Валиева — чемпионка Европы и чемпионка России 2022 года, а также чемпионка Skate Canada International 2021-го. Она — действующая рекордсменка мира по короткой и произвольной программам и сумме баллов среди женщин. Юную звезду готовит к соревнованиям прославленный тренер Этери Тутберидзе.
Актуальное расписание всех состязаний на Играх в Пекине можно посмотреть на официальном сайте издания «Спорт-Экспресс».
Ранее 5-tv.ru рассказал, кто принес сборной России первую медаль на Играх в КНР.
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