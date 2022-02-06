Фигуристка Валиева вывела сборную РФ на первое место в командном зачете на Играх

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 759

15-летняя спортсменка с большим отрывом обошла соперниц из Японии и Канады.

Фигуристка Валиева вывела сборную РФ на первое место в командном зачете на Играх

Фото: РИА Новости / Владимир Песня

Тема:
Игры в Пекине

Игры в Пекине начались лишь недавно, а российская сборная уже удивляет блестящими результатами. Юная звезда фигурного катания Камила Валиева одержала победу, показав короткую программу командного турнира международных состязаний, передает «Спорт-Экспресс».

Известно, что 15-летняя одиночница получила за идеальный прокат 90,18 балла. Благодаря стараниям Валиевой сборная РФ оказалась на первом месте в командном зачете на Играх, набрав 36 баллов после первых программ во всех дисциплинах.

Второе место по итогам показа короткой программы заняла спортсменка из Японии: Вакаба Хигути заработала 74,73 балла. Третье место досталось фигуристке из Канады — Медлен Скизас поставили 69,60 балла.

Камила Валиева — чемпионка Европы и чемпионка России 2022 года, а также чемпионка Skate Canada International 2021-го. Она — действующая рекордсменка мира по короткой и произвольной программам и сумме баллов среди женщин. Юную звезду готовит к соревнованиям прославленный тренер Этери Тутберидзе.

Актуальное расписание всех состязаний на Играх в Пекине можно посмотреть на официальном сайте издания «Спорт-Экспресс».

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто принес сборной России первую медаль на Играх в КНР.

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