Десять лет за десять дней: биолог рассказал, как старит коронавирус
Биолог Скулачев: коронавирус у непривитого может привести к старению организма на десять лет
Фото: Depositphotos / khanfus
Максим Скулачев объяснил, к каким непоправимым проблемам со здоровьем может привести COVID-19.
Коронавирус может изменить биологический возраст человека. О таком последствии рассказал молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.
По его словам, в случае инфицирования COVID-19 организм непривитого человека может столкнуться с таким количеством негативных факторов, которые приведут к старению сразу на десять лет за десять дней течения болезни.
«Если вы не вакцинированы и заболели COVID-19, то фактически вы получаете все те „приключения“ по здоровью, которые вы должны были получить за следующие десять лет, но вы их ощущаете за десять дней», — сказал Скулачев в инетрвью радио Sputnik.
Именно этим можно объяснить высокую смертность от коронавируса среди пожилых людей. По словам специалиста, многим не суждено прожить еще десять лет.
Но не все так плохо. Старение после COVID-19 обратимо.
«В период COVID-19 и постковида человек чувствует себя плохо, но потом все возвращается, более или менее, к нормальному биологическому возрасту», — отметил ученый.
Российские власти и врачи призывают граждан делать прививки от COVID-19 и своевременно ревакцинироваться. Сегодня в России зарегистрированы пять гарантированно безопасных и высокоэффективных препаратов: «Спутник V» и его однокомпонентная версия «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона», а также «Спутник М» — для подростков.
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