Врачи объяснили причину потери обоняния из-за перенесенного коронавируса

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 3 887

Врачи предупреждают, если обоняние не вернулось через год после болезни, следует бить тревогу.

Врачи объяснили причину потери обоняния из-за перенесенного коронавируса

Фото: Depositphotos / Dimaberlin

Тема:
Эпидемия коронавируса

Человек, перенесший коронавирус, может навсегда потерять обоняние. Об этом рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков.

По словам специалиста, ученые из Бельгии провели исследование — они брали эпителий из носа умерших от COVID-19 и смотрели, какие клетки были поражены.

Выяснилось, что клетки обонятельных рецепторов живы, но клетки вокруг них, поддерживающие, погибают.

«Эти клетки, в принципе, восстанавливаются. Итальянские исследователи называют цифру в 80 дней, германские — 100 дней, но бывает, что у людей не возвращаются запахи и после этого. И здесь, к сожалению, мало, что можно сделать», — пояснил Иван Лесков в интервью URA.RU.

Второй вариант — запуск процессов в обонятельном анализаторе. Информация о запахах в таком случае попросту блокируется.

«Вот здесь, к сожалению, нужно обращаться с этими проблемами не к отоларингологу, а к неврологу, который будет исследовать нервные пути», — добавил он.

Отоларинголог Владимир Зайцев добавил, что если обоняние не вернулось через год после перенесенной болезни, то этот эффект остается навсегда.

Ранее 5-tv.ru писал о главных симптомах «стелс-омикрона».

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