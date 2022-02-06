Врачи объяснили причину потери обоняния из-за перенесенного коронавируса
Врачи предупреждают, если обоняние не вернулось через год после болезни, следует бить тревогу.
Фото: Depositphotos / Dimaberlin
Человек, перенесший коронавирус, может навсегда потерять обоняние. Об этом рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков.
По словам специалиста, ученые из Бельгии провели исследование — они брали эпителий из носа умерших от COVID-19 и смотрели, какие клетки были поражены.
Выяснилось, что клетки обонятельных рецепторов живы, но клетки вокруг них, поддерживающие, погибают.
«Эти клетки, в принципе, восстанавливаются. Итальянские исследователи называют цифру в 80 дней, германские — 100 дней, но бывает, что у людей не возвращаются запахи и после этого. И здесь, к сожалению, мало, что можно сделать», — пояснил Иван Лесков в интервью URA.RU.
Второй вариант — запуск процессов в обонятельном анализаторе. Информация о запахах в таком случае попросту блокируется.
«Вот здесь, к сожалению, нужно обращаться с этими проблемами не к отоларингологу, а к неврологу, который будет исследовать нервные пути», — добавил он.
Отоларинголог Владимир Зайцев добавил, что если обоняние не вернулось через год после перенесенной болезни, то этот эффект остается навсегда.
Ранее 5-tv.ru писал о главных симптомах «стелс-омикрона».
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