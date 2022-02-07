Проклятие? Через год после смерти жены Сумишевского пропала супруга его музыканта

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 24 737

Потерявший жену в ДТП Сумишевский призвал помочь в поисках супруги его музыканта

Проклятие? Через год после смерти жены Сумишевского пропала супруга его музыканта

Фото: Instagram @yaroslav_sumishevskiy

По словам певца, супруга его коллеги пропала без вести. Волонтеры и близкие ищут женщину вторые сутки.

Певец Ярослав Сумишевский опубликовал на своей странице в Instagram просьбу о помощи — пропала супруга одного из его музыкантов Михаила Миряшева. По имеющемся данным, Анна Миряшева (в девичестве Кудрявцева) перестала входить на связь 5 февраля. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Близкие исчезнувшей обратились за помощью и к волонтерам. В аккаунте Сумишевского размещено объявление, составленное в организации «Лиза Алерт». Особыми приметами Анны Миряшевой названы каштановые волосы, серо-голубые глаза, стройная фигура, рост 165 сантиметров. В последний раз женщину видели в черном пальто, белом свитере поверх красной водолазки и синих джинсах. Обувь и головной убор — черные.

Instagram @yaroslav_sumishevskiy

Музыканты просят поклонников как можно активнее распространять информацию о пропавшей. Они надеются, это поможет скорее найти Миряшеву. Поиски ведутся в подмосковном городе Протвино. Местонахождение 36-летней женщины также устанавливают сотрудники местного ОМВД. По данным правоохранителей, она вышла из дома 5 февраля в 12:30 и не вернулась.

Поиск сильно осложнен расположением Протвино — населенный пункт построен среди соснового леса и окружен им. Волонтеры не справляются с объемом работы, требуются люди для прочесывания массивов. Предложить свою помощь можно по указанным в объявлении телефонным номерам.

Знакомые Анны Миряшевой из Серпухова пишут, что она активно вела социальные сети, любила бывать в живописных местах вместе с мужем Михаилом. Всех, кто общался с пропавшей в последнее время и обладает какой-либо информацией о ней, просят связаться с близкими или волонтерами.

Стоит отметить, что Ярослав Сумишевский потерял жену в результате несчастного случая. Наталья Бородкина разбилась в ДТП под Красноярском и скончалась 6 февраля 2021 года. Об исчезновении супруги музыканта Сумишевского стало известно спустя ровно год.

Ранее, как писал 5-tv.ru, в Подмосковье пропал экс-замминистра юстиции Владимир Ялунин. Провалившийся под лед квадроцикл бывшего чиновника был найден вскоре после того, как близкие забили тревогу. Поиски тела Ялунина продолжаются до сих пор.

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Проклятие? Через год после смерти жены Сумишевского пропала супруга его музыканта

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