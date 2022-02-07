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Дочь Немцова выходит замуж во второй раз спустя девять месяцев после развода

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 028

Девушка познакомилась со своим женихом несколько месяцев назад на сайте знакомств.

Дочь Немцова выходит замуж во второй раз спустя девять месяцев после развода

Фото: Instagram @dinanemtsova_

Дочь Бориса Немцова Дина планирует выйти замуж во второй раз. К слову, блогеру всего 19 лет и ее предыдущий брак распался меньше года назад — в мае 2021-го. Замужем за своим школьным приятелем Дмитрием Дина была также чуть меньше года — с лета 2020-го. До этого пара встречалась четыре года и даже успела обвенчаться.

«Мы развелись. Причину я называть не буду, но она достаточно весомая, чтобы выйти из четырех лет отношений и брака без сомнений. С Димой мы сохраняем нейтральное отношение друг к другу. Если вы увидите в интернете интервью на тему нашего развода — это фейк. Мы не комментируем», — рассказала тогда о разводе Дина.

Instagram @dinanemtsova_

О новом возлюбленном дочери политика пока что ничего неизвестно. Однако, судя по всему, у них с Диной все серьезно — на безымянном пальце девушки появилось кольцо, сильно напоминающее помолвочное, а в сторис блогер назвала своего нового возлюбленного женихом. Так что, вероятно, свадьба — лишь вопрос времени.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 19-летняя дочь Немцова за год успела развестись и снова найти любовь.

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