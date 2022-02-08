Тусим и совещаемся: китайский совет дня на вторник, 8 февраля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 23 176

Во вторник, 8 февраля, день обещает быть благоприятным для любых коммуникаций. Не упустите шанс воспользоваться подарком Вселенной.

Тусим и совещаемся: китайский совет дня на вторник, 8 февраля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» во вторник, 8 февраля?

Во вторник захочется тусить и говорить. День активизирует энергию коммуникаций. Планируйте на вторник важные встречи, совещания, мозговые штурмы, поездки и командировки.

Благоприятно во вторник работать над новыми проектами, праздновать новоселье и договариваться о сотрудничестве. Правда, чтобы не промахнуться, стоит повнимательнее присмотреться к потенциальным партнерам. Побольше слушайте и поменьше говорите сами — тогда сможете увидеть то, что ранее скрывалось от ваших глаз.

Неплохие перспективы во вторник и для покупки/продажи недвижимости. Используйте этот момент.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

+1° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.68
-0.37 86.52
-0.60
Тусим и совещаемся: китайский совет дня на вторник, 8 февраля

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