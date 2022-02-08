Тусим и совещаемся: китайский совет дня на вторник, 8 февраля
Во вторник, 8 февраля, день обещает быть благоприятным для любых коммуникаций. Не упустите шанс воспользоваться подарком Вселенной.
Фото: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» во вторник, 8 февраля?
Во вторник захочется тусить и говорить. День активизирует энергию коммуникаций. Планируйте на вторник важные встречи, совещания, мозговые штурмы, поездки и командировки.
Благоприятно во вторник работать над новыми проектами, праздновать новоселье и договариваться о сотрудничестве. Правда, чтобы не промахнуться, стоит повнимательнее присмотреться к потенциальным партнерам. Побольше слушайте и поменьше говорите сами — тогда сможете увидеть то, что ранее скрывалось от ваших глаз.
Неплохие перспективы во вторник и для покупки/продажи недвижимости. Используйте этот момент.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.
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