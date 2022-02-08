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Алана Мамаева потребовала от бывшего мужа через суд 270 миллионов рублей

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 2 186

Бывшая супруга футболиста Павла Мамаева считает, что избранник остался должен ей крупную сумму. Грандиозный бракоразводный скандал набирает обороты.

Алана Мамаева потребовала от бывшего мужа через суд 270 миллионов рублей

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

Футболист Павел Мамаев может серьезно обнищать после бракоразводного процесса. В ходе разбирательств выяснилось, что будучи в отношениях спортсмен скрывал от модели Аланы часть своего имущества. Теперь звезда требует весомую долю от случайно найденного. По данным 5-tv.ru, суммы колоссальные.

Накануне состоялось очередное слушание дела Мамаевых. Адвокат экс-жены футболиста Вадим Лялин отметил, что суд приобщил к материалам встречный иск его клиентки. Алана Мамаева хочет получить от неверного почти 270 миллионов рублей. Женщина считает, что выплата такой огромной суммы будет справедливым решением.

Instagram @alana_mamaeva

В официальных отношениях селебрити не состоят уже несколько месяцев. Павел Мамаев, по словам бывшей жены, изменил той с ее близкой подругой — блогером Надеждой Санько. Брошенная женщина осталась одна с двумя детьми: дочерью от футболиста и сыном от предыдущих отношений.

Со слов Аланы Мамаевой, Павел не платит алименты в нужном объеме и совсем не общается с дочкой. Футболист утверждает обратное, как и его новая избранница Надежда. Решить вопрос с разделом имущества мирно не получилось, поэтому пришлось обращаться в суд. Никто из оппонентов уступать не хочет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой подарок Алана Мамаева сделала бывшему мужу-футболисту в связи с новой свадьбой.

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