Алана Мамаева потребовала от бывшего мужа через суд 270 миллионов рублей

Футболист Павел Мамаев может серьезно обнищать после бракоразводного процесса. В ходе разбирательств выяснилось, что будучи в отношениях спортсмен скрывал от модели Аланы часть своего имущества. Теперь звезда требует весомую долю от случайно найденного. По данным 5-tv.ru, суммы колоссальные.

Накануне состоялось очередное слушание дела Мамаевых. Адвокат экс-жены футболиста Вадим Лялин отметил, что суд приобщил к материалам встречный иск его клиентки. Алана Мамаева хочет получить от неверного почти 270 миллионов рублей. Женщина считает, что выплата такой огромной суммы будет справедливым решением.

Instagram @alana_mamaeva

В официальных отношениях селебрити не состоят уже несколько месяцев. Павел Мамаев, по словам бывшей жены, изменил той с ее близкой подругой — блогером Надеждой Санько. Брошенная женщина осталась одна с двумя детьми: дочерью от футболиста и сыном от предыдущих отношений.

Со слов Аланы Мамаевой, Павел не платит алименты в нужном объеме и совсем не общается с дочкой. Футболист утверждает обратное, как и его новая избранница Надежда. Решить вопрос с разделом имущества мирно не получилось, поэтому пришлось обращаться в суд. Никто из оппонентов уступать не хочет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой подарок Алана Мамаева сделала бывшему мужу-футболисту в связи с новой свадьбой.