🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Найденное в допинг-тесте Валиевой вещество оказалось препаратом для сердца

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 355

В Минспорте призвали дождаться официальной информации.

Найденное в допинг-тесте Валиевой вещество оказалось препаратом для сердца

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Тема:
Игры в Пекине

Найденное в тесте российской фигуристки Камилы Валиевой вещество не может улучшать спортивные результаты. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник.

«Запрещенный препарат, найденный в пробе Камилы Валиевой, не способствует повышению спортивных результатов и используется для лечения кардиологических проблем», — рассказал инсайдер.

Также прокомментировали ситуацию в Минспорте. В ведомстве назвали заявления о допинг-тесте Валиевой в СМИ преждевременными и призвали дождаться официальной информации.

Ранее в западной прессе появились сообщения о том, что церемонию награждения фигуристов на Играх в Пекине перенесли из-за срочной юридической консультации, которая понадобилась в связи с проведением теста на допинг. Отмечалось, что проблемы с ними возникли у одного из российских фигуристов.

15-летнюю Камилу Валиеву уже называют новой звездой российского фигурного катания. Она стала первой в истории фигуристкой, которая выполнила четверной прыжок на Играх, победив в командном турнире с большим отрывом от соперниц.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Алина Загитова похвасталась картошкой фри и луковыми кольцами на Играх в Пекине.

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