Найденное в допинг-тесте Валиевой вещество оказалось препаратом для сердца
В Минспорте призвали дождаться официальной информации.
Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий
Найденное в тесте российской фигуристки Камилы Валиевой вещество не может улучшать спортивные результаты. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник.
«Запрещенный препарат, найденный в пробе Камилы Валиевой, не способствует повышению спортивных результатов и используется для лечения кардиологических проблем», — рассказал инсайдер.
Также прокомментировали ситуацию в Минспорте. В ведомстве назвали заявления о допинг-тесте Валиевой в СМИ преждевременными и призвали дождаться официальной информации.
Ранее в западной прессе появились сообщения о том, что церемонию награждения фигуристов на Играх в Пекине перенесли из-за срочной юридической консультации, которая понадобилась в связи с проведением теста на допинг. Отмечалось, что проблемы с ними возникли у одного из российских фигуристов.
15-летнюю Камилу Валиеву уже называют новой звездой российского фигурного катания. Она стала первой в истории фигуристкой, которая выполнила четверной прыжок на Играх, победив в командном турнире с большим отрывом от соперниц.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Алина Загитова похвасталась картошкой фри и луковыми кольцами на Играх в Пекине.
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