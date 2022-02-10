🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 февраля, растущая Луна в знаке Близнецов сулит удачный день для решительных поступков. Всем потому, что день будет буквально наполнен энергией импульсивности. Дела, которые требуют усидчивости, внимательности и вдумчивости наоборот стоит отложить.

♈ Овен

Сейчас у вас в бизнесе дела лучше, чем когда-либо. Некоторые из Овнов могут быть свидетелями огромного увеличения прибыли. Помните, что научиться зарабатывать деньги для вас так же важно, как и их тратить. Не поддавайтесь желанию потратить все накопленное сразу. Сосредоточьтесь на инвестировании своего богатства в правильные вещи. Что, если это секрет того, как жить более процветающей жизнью?

Космический совет: заставьте ваши деньги работать на вас.

♉ Телец

Кто сказал, что банкир не может быть моделью, а писатель не может претендовать на место на театральной сцене? Многочисленные источники дохода открываются для вас, Тельцы. Бонус: эти возможности предоставляют вам платформу, необходимую для выражения вашего творчества в бесчисленных формах. Ваш код для выживания: совершенствование искусства баланса.

Космический совет: подумайте, как вы можете заработать на своем таланте.

♊ Близнецы

Знания, которые вы получаете, могут помочь вам на пути к счастливой жизни. Но кто сказал, что вы не можете быть учеником и учителем одновременно? Близнецы, если вам есть что сказать, самое время поделиться этим с миром. Используйте наступивший период времени, чтобы учиться и расти. Не менее важно обратить внимание на потребности тела. Подумайте, что заставляет его чувствовать себя хорошо.

Космический совет: попробуйте себя в новом амплуа.

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♋ Рак

Раки, вы стали жертвой собственных страхов. Почему для вас так важно жить «по накатанной схеме»? Безусловно, традиции — это неплохо. Но в вашем случае давно пора браться за голову и срочно догонять упущенное время. Вы слишком подвержены общественному влиянию, но это вас и разрушает. Помните: к советам окружающих можно прислушиваться, но не в случае, когда пришло время решительных действий.

Космический совет: настало время ломать стереотипы.

♌ Лев

Львы, в силу врожденных особенностей, вы не обладаете такими качествами как усидчивость, терпимость и скрупулезность. Однако именно они помогут добиться желаемых целей. Представьте, что ваша задача — вырастить сад. Это требует немалых усилий и времени. То же самое — наша жизнь. Не бойтесь выйти на откровенный разговор с самим собой и поймите, что вам придется воспитать в себе новые качества, если не хотите остаться на обочине жизни.

Космический совет: терпение — вот главный ключ к вашему счастью.

♍ Дева

Девы, вы обладаете удивительной способностью очаровывать окружающих. Но почему для вас стоит больших усилий наладить отношения с близкими людьми? Поверьте, никто кроме них не окажется рядом, когда вам станет грустно или плохо. Поэтому задумайтесь над собственным поведением. Пора начать открытый диалог.

Космический совет: не ставьте границы в отношениях с близкими людьми, они этого не заслуживают.

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♎ Весы

Вас не совсем устраивают отношения с близким человеком? Вспомните, как часто вам в последнее время приходилось слышать от него отказы? Весы, задумайтесь о том, на чем строятся ваши взаимоотношения. Расставьте приоритеты и не бойтесь заявить о себе. Возможно, вы достойны большего внимания, чем-то, что вам уделяют.

Космический совет: пересмотрите свои отношения с близким человеком.

♏ Скорпион

Каждый день вы надеваете маску, чтобы не пугать окружающих тьмой, что у вас на душе. Нельзя прятать лицо вечно, Скорпионы. Найдите в себе силы открыть свои мысли и чувства тем, кто вас поймет. Таких людей гораздо больше, чем вы думаете. Позвольте себе выплеснуть ваш хаос на близких, они за вас волнуются.

Космический совет: позвольте себе быть искренними.

♐ Стрелец

Проблема в том, что вы иногда забываете, насколько вы сильны. Может ли ваша заниженная самооценка быть причиной того, что вы не можете постоять за себя и спросить, чего вы заслуживаете? Будьте увереннее, Стрельцы! Расскажите о ваших проблемах близкому человеку, он сможет вас настроить на нужный лад.

Космический совет: вы нуждаетесь в повышении самооценки.

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♑ Козерог

Иногда мы соглашаемся на меньшее, потому что не верим, что заслуживаем лучшего или потому что убеждены, что Вселенная играет не в нашей команде. Спойлер для Козерогов: на горизонте появилось что-то большее и лучшее. Вопрос: готовы ли вы отпустить то, что больше не позволяет вам развиваться? Сегодня вы можете обнаружить, что двери, которые всегда были закрыты, теперь открываются.

Космический совет: поверьте, что Вселенная играет на вашей стороне.

♒ Водолей

Этот день может оказаться для вас довольно сложным. Вы можете почувствовать, что действительность работает не в вашу пользу, несмотря на все ваши усилия. Вместо того чтобы давить на поток, ослабьте хватку, позвольте жизни раскрыть вам грандиозный план. Драма и предательство на личном фронте могут еще больше подтолкнуть вас к «кроличьей норе». Не поддавайтесь желанию закрыться от всех.

Космический совет: ослабьте хватку, позвольте жизни идти своим чередом.

♊ Рыбы

Рыбы, если вы уже долгое время не можете найти идеального партнера, этот совет идеально подойдет для вас. Напишите пять самых важных качеств возлюбленного на бумаге и отдайте это предложение Вселенной. Помните, чтобы призвать энергию чудес, вы должны верить, что таинственные силы существуют. Кроме того сегодня звезды просят вас поклоняться чувственным и духовным аспектам вашей личности и перестать терзать себя чувством вины. Вы должны любить себя, а не бесконечно упрекать в том, что сделано и не сделано.

Космический совет: сотворите сами свое чудо.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 февраля.