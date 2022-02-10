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Названы знаки зодиака, которых 11 февраля ожидают перемены к лучшему

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 12 635

Большинству людей следует сконцентрироваться на финансах в предстоящую пятницу.

Названы знаки зодиака, которых 11 февраля ожидают перемены к лучшему

Фото: Depositphotos / Nomadsoul1

В пятницу, 11 февраля, Меркурий начинает входить в знак Водолея, даря нескольким представителям зодиакальной дюжины шанс изменить свою жизнь к лучшему. Этот день дарит возможность исполнить мечты, решить материальные трудности и даже найти вторую половинку, пишет 7Дней.ru.

Большинству знаков зодиака следует сконцентрироваться 11 февраля на финансах. Период с этого дня до середины марта идеально подходит для крупных покупок, в том числе недвижимости. От дальних поездок же следует отказаться — под ударом может оказаться здоровье.

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Как отмечают астрологи, есть три знака зодиака, у представителей которых перемены в жизни будут наилучшими. Так, Скорпионы смогут продвинуться по карьерной, однако это произойдет в результате интриг и подстав. В 20-х числах февраля появится возможность заработать крупную сумму.

Ракам необходимо сказать «нет» - только тогда вас ожидает исполнение давней мечты. У Водолеев ожидаются важные события в личной жизни: одиночки встретят вторую половинку, а те, кто связан романтическими узами, почувствуют улучшение в отношениях с партнером.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 февраля.

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Названы знаки зодиака, которых 11 февраля ожидают перемены к лучшему

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