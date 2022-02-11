Врачи заявили, что коронавирус начал поражать сердце у людей без патологий

Врач-кардиолог Юрий Конев рассказал, почему у совершенно здоровых людей после перенесенного COVID-19 возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой.

«Ранее считалось, что постковидные осложнения имеют только бронхолегочный характер, однако сейчас мы понимаем, что не осталось ни одного органа в человеческом организме, который бы ни оказался поражен. И беда в том, что после перенесенного COVID-19 страдают сердечно-сосудистой патологией и абсолютно здоровые люди, а не только те, у кого были подобные патологии. И это общее мнение всех врачей в мире», — рассказал специалист в беседе с URA.RU.

Юрий Конев считает, что проблемы с сердцем могут быть обусловлены плохой наследственностью и если провести индивидуальные обследования, то это можно установить гораздо точнее.

«Возможно, если покопаться в анамнезе, в истории жизни, болезни пациентов, у них можно найти родственников, которые имели подобные проблемы», — дополнил кардиолог.

В свою очередь доктор медицинских наук Сергей Токарев предостерег, что к заболеваниям сердца предрасположены не только представители старшего, но и молодого поколения.

«По данным американских ученых, через 30 дней после заражения у пациентов, вне зависимости от пола, наличия хронических заболеваний, течения коронавируса, повышается риск развития цереброваскулярных нарушений, аритмии, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, перикардита, миокардита, тромбоэмболической болезни и так далее», — сообщил Сергей Токарев.

По его словам, исследователи связывают это явление с повреждением уникальных мышечных клеток кардиомиоцитов. При поражении COVID-19 они разрушаются, ослабляя органы сердечно-сосудистой системы или выводя их из строя. Помимо этого, может возникнуть эндотелиальная дисфункция, что серьезно влияет на метаболизм человека.

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