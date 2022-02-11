Бородина высказалась о романе Курбана Омарова с женой известного футболиста

Телеведущая Ксения Бородина отреагировала на слухи о новом романе своего экс-супруга предпринимателя Курбана Омарова. Знаменитость ответила на вопрос своего подписчика на своей странице в Instagram.

«Как относитесь к женам футболистов», — поинтересовался фолловер.

«Девочки, вы тут не самые хитрые. Я понимаю, что, задавая такие вопросы, вы хотите вывести меня на эмоции, залезть под кожу. <…> Но все дело в том, что мне давно по фигу. У меня своя жизнь. Тут дело не в женах футболистах, косметологах, бывших женах и просто девочек-дурочек. Дело в порядочности людей, а их в этом мире немного, как и вас с бестактными вопросами», — ответила экс-звезда «Дома-2».

Ранее Курбана Омарова смогли запечатлеть в компании жены футболиста Федора Кудряшова. Как пишет StarHit.ru, они флиртовали и целовались, вожделея друг друга.

Ксения Бородина более скромна в вопросе демонстрации личной жизни, ведь со времен расставания с бывшим мужем ни один из потенциальных кавалеров, скорее всего, не смог растопить сердце сильной и независимой телеведущей.

Instagram @borodylia

Достоверно неизвестно, что послужило причиной развода Бородиной и Омарова, однако, что точно можно утверждать: их отношения сильно ухудшились после наступления 2022 года. Появилась информация, будто бизнесмен заподозрил свою бывшую пассию в супружеской измене. Он считал, что Бородина якобы изменяла ему с его лучшим другом — Трофимом Симищенко. С ним же, по мнению предпринимателя, телеведущая и отправилась в новогодний отпуск на Мальдивы. В свою очередь Бородина тоже намекает на непостоянство бывшего мужа.

В браке с Омаровым у Бородиной родилась дочь Теона, благодаря которой бывшие возлюбленные иногда могут на время отложить свои разногласия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-супруг Бородиной похвастался новым автомобилем стоимостью более 18 миллионов.