🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Все допинг-пробы Валиевой на Играх оказались отрицательными

|
Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 1 089

ОКР дала разъяснения по ситуации вокруг награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию.

Все допинг-пробы Валиевой на Играх оказались отрицательными

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Тема:
Игры в Пекине

ОКР раскрыл детали истории вокруг награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Играх в Пекине.

Российская фигуристка Камила Валиева, чей тест от 25 декабря дал положительный результат на один из запрещенных препаратов, получала отрицательные результаты допинг-тестов до и после 25 декабря. Ее проба в Пекине после командного турнира тоже оказалась чистой.

Сейчас ОКР принимает меры для того, чтобы защитить первое место отечественных фигуристов в командном турнире на Играх.

«В допинг-пробе спортсменки была обнаружена запрещенная субстанция „триметазидин“, относящаяся к классу S4.4 Запрещенного списка ВАДА 2021 года. Допинг-проба спортсменки, которая дала положительный результат, не относится к периоду проведения Игр. При этом спортсменка до и после 25 декабря 2021 года неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине в ходе турнира по фигурному катанию. Все результаты — отрицательные», — пояснили в ОКР.

С учетом того, что положительная допинг-проба отечественной спортсменки была взята не во время Игр, результаты Валиевой и результаты командного турнира во время Игр не подлежат автоматическому пересмотру.

8 февраля в МОК заявили о переносе церемонии награждения победителей в командных соревнованиях по фигурному катанию. Причиной стала ситуация, которая требует консультации с юристами. Прочих официальных сообщений не поступало.

После этого в СМИ появилась информация о якобы сомнительной допинг-пробе у одного из российских спортсменок. В пресс-службе Министерства спорта РФ заявили, что считают преждевременной реакцию на ситуацию с фигуристами до появления официальных сведений.

Ранее 5-tv.ru писал, что найденное в допинг-тесте Камилы Валиевой вещество оказалось препаратом для сердца. Оно не оказывает влияния на спортивные результаты.

Тема:
Игры в Пекине
11 февр
В Кремле дали совет фигуристке Камиле Валиевой: «Не прячь лицо»
11 февр
Винер-Усманова сравнила допинговый скандал с Валиевой с отстранением Кабаевой
11 февр
В ITA объяснили, почему было отложено награждение Валиевой и других фигуристов
9 февр
Информация об отстранении фигуристки Камилы Валиевой не подтвердилась
9 февр
Найденное в допинг-тесте Валиевой вещество оказалось препаратом для сердца
9 февр
В Кремле отреагировали на допинг-скандал с фигуристами на Играх в Пекине
9 февр
Алина Загитова похвасталась картошкой фри и луковыми кольцами на Играх в Пекине
9 февр
Тарасова, Авербух и Журова высказались о допинговом скандале на Играх в Пекине
7 февр
Девочка на золотом шаре: Почему нужно следить за фигуристкой Камилой Валиевой?
7 февр
Алек Болдуин о прокате Валиевой на Играх: «Красота, от которой замирает сердце!»
Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
74.99
0.27 85.36
-0.02
ТОП-4 знака зодиака, которые чересчур быстро привязываются к возлюбленным

Последние новости

14:59
Эндокринолог заявила о смертельной опасности чипов красоты: «Вплоть до онкологии»
14:47
В ДНР заявили о переброске ВСУ дивизиона комплексов С-300 в Донбасс
14:39
Прокуратура начала проверку из-за матери, которая бросила детей дома без еды и воды
14:30
Помощник мужа Евгении Брик рассказал о ее долгом лечении
14:30
ТОП-4 знака зодиака, которые чересчур быстро привязываются к возлюбленным
14:21
Ученые назвали причину отказа органов при коронавирусе

Сейчас читают

Мария Миронова о смерти Евгении Брик: «Мозг рушится»
Муза режиссера: История любви Евгении Брик и Валерия Тодоровского
У Евгении Брик диагностировали онкологическое заболевание перед смертью
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год