Все допинг-пробы Валиевой на Играх оказались отрицательными
ОКР дала разъяснения по ситуации вокруг награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию.
Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий
ОКР раскрыл детали истории вокруг награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Играх в Пекине.
Российская фигуристка Камила Валиева, чей тест от 25 декабря дал положительный результат на один из запрещенных препаратов, получала отрицательные результаты допинг-тестов до и после 25 декабря. Ее проба в Пекине после командного турнира тоже оказалась чистой.
Сейчас ОКР принимает меры для того, чтобы защитить первое место отечественных фигуристов в командном турнире на Играх.
«В допинг-пробе спортсменки была обнаружена запрещенная субстанция „триметазидин“, относящаяся к классу S4.4 Запрещенного списка ВАДА 2021 года. Допинг-проба спортсменки, которая дала положительный результат, не относится к периоду проведения Игр. При этом спортсменка до и после 25 декабря 2021 года неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине в ходе турнира по фигурному катанию. Все результаты — отрицательные», — пояснили в ОКР.
С учетом того, что положительная допинг-проба отечественной спортсменки была взята не во время Игр, результаты Валиевой и результаты командного турнира во время Игр не подлежат автоматическому пересмотру.
8 февраля в МОК заявили о переносе церемонии награждения победителей в командных соревнованиях по фигурному катанию. Причиной стала ситуация, которая требует консультации с юристами. Прочих официальных сообщений не поступало.
После этого в СМИ появилась информация о якобы сомнительной допинг-пробе у одного из российских спортсменок. В пресс-службе Министерства спорта РФ заявили, что считают преждевременной реакцию на ситуацию с фигуристами до появления официальных сведений.
Ранее 5-tv.ru писал, что найденное в допинг-тесте Камилы Валиевой вещество оказалось препаратом для сердца. Оно не оказывает влияния на спортивные результаты.
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