🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Збруев об учебе Евгении Брик в ГИТИСе: «Сильно отличалась от других»

|
Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист Эксклюзив 23 536

Актер Збруев поделился воспоминаниями о годах учебы Евгении Брик в ГИТИСе

Фото, видео: РИА Новости / Игорь Зарембо, Екатерина Чеснокова; Кадры из х/ф "Географ глобус пропил" ("Красная Стрела", "Мармот-фильм", 2013); 5-tv.ru

Тема:
Умерла актриса Евгения Брик

Известная актриса, яркая и необыкновенная муза режиссера Валерия Тодоровского скончалась на 41-м году жизни.

Известие о смерти актрисы Евгении Брик стало огромным шоком для поклонников ее таланта и коллег по кинематографу. Народный артист РСФСР Александр Збруев, на курсе которого знаменитость училась в ГИТИСе, поделился своими воспоминаниями в беседе с 5-tv.ru. По его словам, он не может поверить в случившееся.

«Это действительно большая трагедия молодой, красивой женщины, талантливой актрисы. Это просто шок», — признался артист.

По его словам, еще во времена студенчества Брик было понятно, что у нее огромный талант и потенциал, которые будут очень востребованы в профессии.

«Она была замечательная, прекрасная, очень талантливая. Очень выделялась из остальных студенток и подавала огромные надежды еще в то время», — рассказал Збруев.

О смерти Евгении Брик на 41-м году жизни стало известно сегодня, 11 февраля. На протяжении долгого времени знаменитость боролась с тяжелым недугом, но в итоге болезнь не удалось победить.

Как рассказал помощник супруга актрисы, режиссера Валерия Тодоровского, звезда фильмов «Стиляги» и «Географ глобус пропил» до последнего не афишировала свой диагноз и продолжала много сниматься в кино.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что режиссер Званцова не заметила болезни Брик во время их совместной работы на съемках одной из последних картин с участием актрисы.

Тема:
Умерла актриса Евгения Брик
11 февр
Да какие подозрения! Вдовиченков эмоционально высказался о внезапной смерти Брик
11 февр
Умерла в Лос-Анджелесе: стали известны обстоятельства смерти Евгении Брик
11 февр
Любовь к жизни, боль и страх: Брик не раз говорила о своей борьбе с раком перед смертью
11 февр
Помощник мужа Евгении Брик рассказал о ее долгом лечении
11 февр
Режиссер Званцова не заметила болезни Брик во время съемок: «Чудовищная новость»
11 февр
Дима Билан о съемках с Евгенией Брик в клипе: «Смеялись в гримерке»
11 февр
Мария Миронова о смерти Евгении Брик: «Мозг рушится»
11 февр
Чем запомнилась актриса Евгения Брик?
11 февр
Муза режиссера: История любви Евгении Брик и Валерия Тодоровского
11 февр
У Евгении Брик диагностировали онкологическое заболевание перед смертью
Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
74.99
0.27 85.36
-0.02
Названы два знака зодиака, которые чаще всего умирают от рака

Последние новости

17:59
Скрытая угроза: как молочница может привести к бесплодию
17:52
Да какие подозрения! Вдовиченков эмоционально высказался о внезапной смерти Брик
17:48
Когда вернется на место сбитый вандалами горельеф Мефистофеля в Петербурге
17:26
Совсем как в детстве: рецепт запеченных пирожков с вишней от шефа Емельяненко
17:19
Стали известны подробности госпитализации актера Геннадия Юхтина
17:12
Прощай, ретроградный гнет! Астролог рассказал, что нужно успеть до конца февраля

Сейчас читают

Збруев об учебе Евгении Брик в ГИТИСе: «Сильно отличалась от других»
Умерла в Лос-Анджелесе: стали известны обстоятельства смерти Евгении Брик
Эндокринолог заявила о смертельной опасности чипов красоты: «Вплоть до онкологии»
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год