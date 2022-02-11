Збруев об учебе Евгении Брик в ГИТИСе: «Сильно отличалась от других»

Известная актриса, яркая и необыкновенная муза режиссера Валерия Тодоровского скончалась на 41-м году жизни.

Известие о смерти актрисы Евгении Брик стало огромным шоком для поклонников ее таланта и коллег по кинематографу. Народный артист РСФСР Александр Збруев, на курсе которого знаменитость училась в ГИТИСе, поделился своими воспоминаниями в беседе с 5-tv.ru. По его словам, он не может поверить в случившееся.

«Это действительно большая трагедия молодой, красивой женщины, талантливой актрисы. Это просто шок», — признался артист.

По его словам, еще во времена студенчества Брик было понятно, что у нее огромный талант и потенциал, которые будут очень востребованы в профессии.

«Она была замечательная, прекрасная, очень талантливая. Очень выделялась из остальных студенток и подавала огромные надежды еще в то время», — рассказал Збруев.

О смерти Евгении Брик на 41-м году жизни стало известно сегодня, 11 февраля. На протяжении долгого времени знаменитость боролась с тяжелым недугом, но в итоге болезнь не удалось победить.

Как рассказал помощник супруга актрисы, режиссера Валерия Тодоровского, звезда фильмов «Стиляги» и «Географ глобус пропил» до последнего не афишировала свой диагноз и продолжала много сниматься в кино.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что режиссер Званцова не заметила болезни Брик во время их совместной работы на съемках одной из последних картин с участием актрисы.