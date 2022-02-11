Да какие подозрения! Вдовиченков эмоционально высказался о внезапной смерти Брик

По словам коллеги актрисы по фильму «Оптимисты», она очень вдумчиво подходила к работе и выкладывалась на все 100% для каждой роли.

Актриса Евгения Брик, несмотря на тяжелое заболевание, продолжала сниматься и радовать поклонников новыми яркими ролями. При этом о своем недуге знаменитость предпочитала не распространяться. Внезапная смерть яркой, харизматичной и такой молодой артистки стала настоящим шоком для ее коллег.

Заслуженный артист России Владимир Вдовиченко признался в эксклюзивном интервью 5- tv.ru, что даже предположить не мог, что его партнерша по фильму «Оптимисты» и сериалу «Каменская 3» в последнее время была серьезно больна. Артист очень эмоционально переживает уход актрисы — такой легкой, светлой, энергичной и не может поверить, что ее больше нет.

«Да какие подозрения, о чем вы говорите! Но мы, правда, достаточно давно не виделись… Так как она жила в Америке, мы редко встречались. Но когда мы вместе снимались, общались где-то, она всегда была неиссякаемым источником энергии, позитива. Как она рассказывала про дочь, про ее успехи! Это было настолько… Она даже дрожала от радости. И вдруг… смерть, рак. Это даже в страшном сне нельзя было представить. Даже не укладывается в голове, как так может быть. Для меня это ужасная трагедия», — поделился Вдовиченков.

По его словам, в профессии Евгения Брик отличалась своим, особенно внимательным, вдумчивым подходом к каждой роли.

«Актриса прекрасная, шикарная Женя была. Талантливая, работоспособная, вдумчивая. Когда мы снимались в „Оптимистах“, она, казалось бы, зачем ей это нужно, учила песни, занималась вокалом и танцами. Для роли выкладывалась на 100%. Невероятная была девочка!» — отметил артист.

О смерти Евгении Брик на 41-м году жизни стало известно сегодня, 11 февраля. По словам представителя ее супруга Валерия Тодоровского, актриса скончалась в Лос-Анджелесе. Режиссер находился рядом со своей любимой и музой до самого конца. У них осталась общая дочь — 12-летняя Зоя.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евгения Брик не раз говорила о своей борьбе с раком перед смертью.