Космос или котики: какие тайны о вас раскроет заставка на экране телефона

Картинка на экране мобильника может не только вызывать приятные эмоции, но и запрограммировать вас на достижение цели, уверена психолог.

Люди всегда стараются окружить себя приятными им вещами, вкладывая в интерьер или предметы быта частичку своей души. Даже такая мелочь, как заставка на телефоне, может стать настоящим отражением характера его владельца.

Психолог Анна Белявская в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала о том, какие тайны человека может раскрыть картинка на его рабочем столе.

«Выбирая заставку на компьютер или экран телефона, человек ищет картинку, которая бы отображала его внутреннее состояние на данный момент, — считает специалист, — Помните, что при помощи изображения для рабочего стола можно и запрограммировать свое будущее».

Она отметила, что оставляют заставку производителя на компьютере или телефоне обычно консервативные и серьезные люди. Им не нравятся перемены, но очень хочется обрести в жизни покой и стабильность.

«Человек, устанавливающий на заставку изображение хищника, хочет, чтобы окружающие воспринимали его серьезнее — так он восполняет свою неуверенность, компенсирует нехватку определенных черт характера и хочет быть идентичным по духу выбранному зверю», — рассказала психолог.

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Белявская также отметила любителей пейзажей. По ее словам, высотные масштабные фото говорят о стремлении человека брать от жизни все, а урбанистические виды выдают стремление к победе и трудоголизм.

«Космические заставки установит целостная личность, склонная к самопознанию, со сформировавшейся жизненной философией, — отметила психолог, — Изображение гор нравится целеустремленным, но замкнутым натурам, картинки с дождем, снегом говорят, что перед вами очень мягкий и деликатный человек».

Красивый закат на рабочем столе показывает склонность человека к молчанию и любовь к тишине.

«Автомобили встречаются на мониторах людей с прекрасными организаторскими способностями, часто выступающими в роли руководителей и лидеров, — подчеркнула Белявская, — Люди же с завышенной самооценкой, для которых важнее всего признание и самореализация, устанавливают вместо обоев свои личные фотографии».

Портреты членов семьи, друзей выдают любознательность владельца гаджета и его любовь к близким, отметила специалист. К уюту и комфорту стремятся обладатели телефонов, на заставках которых стоят фото цветов. Такие люди ответственно подходят к работе, отличаются внимательностью и трудолюбием.

«Рабочий стол компьютера или дисплей телефона — это то, что люди видят каждый день. Именно поэтому так важно выбрать правильное оформление, — уверена психолог, — В качестве обоев лучше выбрать то, что вас мотивирует и вдохновляет. Это может быть дом, на который вы хотите заработать, морской пейзаж, если вы мечтаете об отпуске, и многое другое».

Специалист уверена — правильно выбранная заставка для рабочего стола обязательно станет вашим помощником в достижении поставленных целей.

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