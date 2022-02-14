В МОК сделали заявление по участию Валиевой в пекинских Играх

Если будет доказано, что российская фигуристка Камила Валиева замешана в допинг-скандале, это не значит, что ее отстранят от участия в пекинских Играх. Такое заявление сделал официальный представитель МОК Марк Адамс, передает URA.RU.

«Если CAS (Спортивный арбитражный суд — Прим. ред.) решит, что ей нельзя соревноваться, то это также не будет означать, что она признана виновной. Нужно внести ясность. Мы должны подождать завершения процесса», — уточнил Адамс.

Представитель МОК напомнил общественности, что российской спортсменке всего 15 лет, поэтому при принятии тех или иных решений важно избегать спекуляций. Марк Адамс отметил, что не только Валиева ждет вынесения вердикта, но и многие другие спортсмены, поэтому в интересах всех поскорее закончить с разбором ситуации.

«На ОКР никто не указывал как на виновника в ситуации с Валиевой. Никто не говорил, что это случай, относящийся к системным. Мы будем это рассматривать, не надо бежать впереди поезда. Мы рассматриваем единичный случай. Было бы не очень мудро делать выводы по этому единичному случаю», — сказал Марк Адамс.

РИА Новости отмечает, что рассмотрение дела Камилы Валиевой длилось почти семь часов. Итоги заседания CAS обещали огласить около 14:00 по пекинскому времени (9:00 — по московскому — Прим. ред.).

Ранее 5-tv.ru раскрыл детали допинг-скандала, в причастности к которому подозревают фигуристку Камилу Валиеву.